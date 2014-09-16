哈通社阿拉木图9月16日电，9月15日，第十届 "欧亚"国际电影节开幕式在阿拉木图市共和国宫进行，主会场共和国宫举行了盛大的开幕式。来自哈萨克斯坦与俄罗斯的阿山纳勒∙阿希莫夫、詹∙拜占诺夫、詹娜∙胡安尼什巴耶娃、阿瑟勒∙沙哈托娃、阿斯勒汗∙托列珀夫、阿齐兹∙拜山阿力耶夫、瓦列里∙尼古拉夫、玛利亚∙贝尔森涅娃等众多明星出席了开幕式。

颁奖仪式上，电影节总顾问、哈萨克电影制片厂总经理兼耶尔梅克∙阿曼沙耶夫将本届电影节最重要奖项-卓越成就奖颁发给俄罗斯和前苏联籍导演谢尔戈∙索罗威夫，嘉奖索罗威夫为电影发展做出的贡献。哈萨克斯坦排球美女沙宾娜为索罗威夫颁发了奖杯。



官方仪式结束后，现场为观众放映了哈萨克斯坦著名导演沙肯∙艾曼诺夫的作品《故土》。



本次电影节参赛影片来自中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、韩国、日本、德国、以色列等十几个国家。电影节评委由哈萨克斯坦著名演员和导演阿希莫夫、中国导演贾樟柯、德国著名导演安德烈亚斯•德雷森、俄罗斯演员德霍维奇纳娅、韩国导演李沧东组成。电影节开幕前先举行了参赛电影展映，最后选出１２部电影参加电影节大奖的角逐。



电影节期间还将举办电影大师讲座、哈萨克斯坦导演艾曼诺夫诞辰１００周年纪念、"东西方电影桥"、韩国电影展等一系列活动。韩国电影展将展映７部韩国影片，其中包括李沧东导演、２０１１年获得戛纳国际电影节最佳编剧奖的《诗》。



本届电影节将于２０日落下帷幕。





























































