美国单身人数超已婚： 史上首次 或许也是个好事

曾几何时，在美国，婚姻是成年人的标志。但是现在，自人口统计局1976年统计数据以来，美国的单身人士数量第一次超过了已婚人数。

这是一个巨大的改变。据美国媒体14日报道，大约50.2%的美国成年人现在是单身，也就是约1.26亿人。而1950年，只有22%的人维持单身。尽管线上约会与日俱增，但丝毫没有阻挡单身汉占领美国的局面。

"想想所有的高科技，现在要见一个人比以往任何时候都要容易。" 纽约大学社会学教授克林南柏格说，他曾著有《走向单身潮，一个人生活的惊人吸引力》，"但是当今的人更注重找寻灵魂伴侣，他们不太会做妥协。"

除了对"灵魂伴侣"的坚持，克林南柏格还表示，随着社会文化的改变，很多人不愿找个人定居下来，"现在长时间单身完全行得通，也变得合情合理，以前一个人不可能好几十年都单身。"

社交网络和在线约会网站给"单身汉们"提供了更多的选择，但这同时也使他们更不愿步入婚姻殿堂。

"我觉得这是个选择的悖论。"他说，"现在摆在你面前的选择很多，你会很轻易就发现一个人身上的缺点，这样一来你就很难做出选择，因为人无完人，谁都会有这样那样的缺陷。"

除了选择过多，美国年轻人青春期的"延长"也缓和了"结婚潮"。"越来越多的人选择花大量的时间过好自己的青春小生活，二十几岁才定义自己成人的人到处是，三十几岁的也大有人在。" 克林南柏格说，"他们把时间花在工作上，对事业忧心忡忡，要让他们过渡到人生下一阶段--结婚，是非常难的，而要按以前的传统来说，‘结婚'可是被算作是成人的标志。"

晚婚也意味着越来越多的人过着"单身贵族"的生活，"很多人似乎并不想放弃这种生活方式，一个人生活有更多时间和空间上的弹性，他们有很多独处的机会，这种独处往往意味着‘多产'。"克林南柏格说，"我们如今生活在被网路包围的时代，无时无刻不被社交充斥着，当你一个人生活的时候，你在家里能感到稍微宁静点。"

克林南柏格还表示对那些离异人士而言，独居还能使他们重新"以己身为中心"，"独居能让你重新回归自己的生活步伐，重新思考在下一段关系中自己究竟想要什么，想扮演怎样的角色，这样当重返社会生活，你就能有一个很漂亮的转身了。"他说。

有些人可能会说那些选择单身的人，是些喜欢独处的自恋者，他们无力做到分享和团结。但是克林南柏格的研究显示事实并非这样。"喜欢独居的人相反比已婚人士更乐于在民间组织做志愿者。"他说。

并且，"他们更乐于与朋友和邻居打交道。当然很大的一个原因也在于，当今的世界，社交活动可以变得很丰富。但那些独居的人绝非是只关心自己的人，不是宅在家里坐在沙发上只在eBay上买东西的人。他们是现代社会生活中非常重要的一部分人。"

当然，不置可否，结婚需要一笔很大的费用。但是克林南柏格也表示，"单身潮"在经济萧条前就已经有了，只是被忽略了好几年。

在50年代以前，历史上你很难找到像我们现在这样大家大面积且长期单身的状况，二战后，这种风向一启动，它就以前所未有的态势弥漫开了。

当美国人都热衷于抓住这样的改变，维持单身时，克林南柏格表示自己对现在的已婚状态感到很幸福。 文章来自： 澎湃新闻