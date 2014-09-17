西方制裁为中国汽车占据俄罗斯市场创造机会

8月29日至9月7日在俄罗斯首都举行的莫斯科国际汽车展成为中国车企参展规模最大的一届。番红花展览中心（Crocus Expo）巨大的15号展厅的绝大部分都被中国企业所占据。

中国车企大规模亮相俄车展

今年，所有在俄罗斯知名的中国汽车品牌的一系列新车型均亮相莫斯科。它们是：力帆、华晨、奇瑞、吉利、长安、一汽、东风、长城。除已知车型外，还为俄罗斯市场推出了一系列新车型，如一汽集团的新型城市SUV"奔腾X-80"，华晨的全尺寸轿车"H530"，吉利的"EmgrandCross"型概念车，东风在第一代日产逍客底盘基础上开发的"AX7"系列车型，力帆推出了"X50"型SUV等等。诚然，展会举行的时间可能恰逢汽车市场有史以来下滑幅度最大之时。俄罗斯新车销量呈两位数的速度递减（今年7月下滑幅度近23%），欧洲商业协会则对年底前形势出现根本性扭转的可能性并不太看好。

据奇瑞汽车俄罗斯股份有限公司总经理根纳季•帕甫洛夫（Gennadiy Pavlov）介绍，除经济压力外俄罗斯市场形势的政治色彩相当严重。他在接受透视俄罗斯记者采访时表示："这一点可能对中国制造商有利，因为俄罗斯与西方国家之间的制裁战充满了各种传言和猜测。"据他介绍，俄罗斯流传着可能会禁止进口支持针对俄罗斯制裁的国家制造的汽车的传言，这些国家就是美国、所有欧洲汽车制造国家以及日本。尽管这些传言并未得到官方证实，而且至少鉴于许多欧美品牌已经在俄罗斯境内建厂，因此完全关闭市场并无可能，但消费者已经开始把目光投向其他汽车品牌的经销商。

制裁导致俄汽车销量下滑

与西方国家关系恶化也导致了汽车贷款市场出现问题。帕甫洛夫指出："不能说银行已开始拒绝放贷，但已经提高了利率，而且贷款审批时间变得更长，拒绝放贷比例有所提高，平均贷款利率上浮至16-19%，快速贷款利率更是增至24%。"而且，正在下滑的汽车市场也令俄罗斯国内汽车生产形势不容乐观，一些美国和欧洲品牌宣布在俄罗斯的汽车生产减产。的确，接受透视俄罗斯记者采访的中国汽车制造商代表并不急于在俄罗斯建立自己的专属银行。中国汽车的销量尚未达到在经济上走出这一步的水平。俄罗斯销量最高的中国汽车品牌力帆今年前七个月总销量仅为1.2万辆（减少15%），仅在俄罗斯最畅销汽车品牌中排名二十多位。同期吉利销量为1.07万辆（减少26%），已开始在图拉州建大型制造厂的长城销量为9400辆（减少22%），奇瑞销量1.04万辆（减少10%）。

然而，力帆国际副总经理兼力帆汽车俄罗斯有限责任公司总经理孙泽军认为，市场危机不会持续很长时间。他在接受透视俄罗斯记者采访时介绍说："很可能年底之前制裁会有所减弱，届时消费者购买力将增强，情况也会向更好的方向发展。"目前，中国制造商不得不针对危机做出调整，对旗下汽车进行打折销售。例如，力帆针对不同车型推出10-12%的折扣。同时，俄罗斯危机期间需求下降的并非昂贵的豪华车型，而是中低档车型。此外，中国车企进入俄罗斯市场的时间并不长，售后服务与配件供应方面也不如竞争对手，这一事实也对中国汽车的销售产生影响。

"最重要的已不是价格战而是产品质量"

接受透视俄罗斯采访的两位人士均认为，中国汽车工业已经紧随其首要国际竞争对手韩国汽车工业之后，中国目前也正在积极利用韩国抢占俄罗斯市场的经验，特别是各大品牌开始推出5年车辆质保期，以在中国汽车价格更具优势的条件下赢得越来越多的客户。帕甫洛夫强调指出："从设计、工艺和材料的角度讲我们都与韩国非常接近，但价格便宜一半。"

另外，力帆也在就在俄罗斯建厂一事进行谈判，目前正在选择厂址。第一阶段只会进行一些焊接和涂装工作，两三年后则计划开始生产发动机。孙泽军介绍说："也不排除在这里安排冲压工序的可能性。我们还计划建立一个科研部门，使我们的汽车适应俄罗斯的条件。目前我们已经在俄罗斯采购轮毂、蓄电池和轮胎等零部件。我们也将逐步进行定位。"他指出，俄罗斯市场像中国市场一样也已经相当饱和，因此各品牌之间的竞争最重要的已不是价格战，而是产品质量。

(本文摘自透视俄罗斯网站)