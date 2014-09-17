哈通社阿斯塔纳电9月17日电，据BBC报道，美国总统奥巴马宣布，将派遣3000名军事人员前往西非，协助有关国家应对埃博拉疫情。奥巴马呼吁国际社会赶快行动起来，防止西非的埃博拉疫情失控。

在亚特兰大的疾病防控中心发表讲话时，奥巴马称西非爆发的埃博拉疫情"威胁全球安全"，并说美国将在抗击埃博拉疫情中发挥更大作用。

奥巴马指出，如果疫情得不到控制，成千上万的人就会因此感染，埃博拉疫情将对全球安全构成威胁。 世界卫生组织说，埃博拉病毒今年已导致2,461人死亡，其中半数为感染患者。联合国官员表示，埃博拉疫情爆发导致的医疗危机"在现代史上前所未有"。 一名美国将军已抵达利比里亚，负责调遣华盛顿派往西非的这支为数三千的美国军事人员。美军将在蒙罗维亚设立联合指挥中心，协调救援行动。 美国计划在西非设立17个医疗中心，每个中心有100张病床；同时每周培训500名医护人员。

五角大楼希望，美军设立的首个医疗中心将在几周后开始运作。 美国还将负责建立一个来往西非的空中桥梁，让医护人员更快进入疫区提供帮助。 此外，美国将向西非疫区国家成千上万户居民提供家庭卫生包，包括美国国际开发署本周在利比里亚分发的50,000个家庭卫生包。 埃博拉通过近距离接触传播，目前尚无治疗良方，也无疫苗。埃博拉病毒最初在几内亚爆发，后来传至邻国塞拉里昂和利比里亚。 奥巴马表示，埃博拉疫情令西非国家医院和诊所"人满为患"，不少患者"直接死在街头"。 奥巴马呼吁有关国家加大应对疫情的力度，因为疫情恶化将导致"深远的政治、经济和安全影响"。 他指出，一旦有关西非国家的医疗系统因疫情扩散而崩溃，将对全球安全构成威胁，而这将影响到每一个人。 布兰特利医生在利比里亚工作时感染了埃博拉病毒，但后来在美国痊愈。三名美国援助雇员在西非工作时感染埃博拉病毒，后来被送往埃莫里大学附属医院接受治疗，布兰特利医生是其中之一。 布兰特利医生星期二在白宫与奥巴马总统见了面。布兰特利医生在参议院听证会上作证时说，应当立即采取措施控制埃博拉疫情。