哈萨克斯坦籍一家庭遭台风围困　得到哈中两国相关部门救助

哈通社北京9月17日电，时隔两个月，中国海南省再遭台风"海鸥"袭击，海口出现232厘米的天文潮位，城区多地积水严重。就在台风来袭时，哈萨克斯坦籍一家四口正好在海南省海口市度假。

第一次来到海南度假的纳孜姆•斯卡克娃在接受哈通社记者采访时说："当台风来袭时，我们正好住在海口市某一宾馆，海口市刮起了大风，阵风达九级，宾馆内积水深一米左右，有许多被台风吹烂的玻璃碎片和砖块，当时我们心急如焚，不知所措，但很快就得到哈萨克斯坦驻中国大使馆和中国有关方面的及时帮助，我们被转移到其它宾馆，一颗悬着的心终于落地了。" 据纳孜姆•斯卡克娃称，强台风过去后，他们全家立即乘坐民航班机回到国内。 据悉，哈萨克斯坦驻华大使馆目前已开通２４小时值班电话，到记者发稿时为止，还没有收到哈萨克斯坦公民在此次台风袭击中伤亡的报告。 据中国媒体报道，"海鸥"中心15日17时位于广东雷州市东偏南约610公里海面上，中心附近最大风力有13级。中国海洋预报台15日16时继续发布海浪、风暴潮红色警报，提前做好防潮避浪措施。海南省人民政府15日10时也发布台风Ⅰ级预警。（编译：林海）