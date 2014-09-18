曾经有一个卖花的小姑娘在卖完大部分的花之后，发现天色己晚，所以决定早点回家， 这时她发现手上还有一朵玫瑰花没有卖完，这时她看到路边有一个乞丐，于是就把那朵玫瑰花送给了乞丐，然后就开开心心的回家了！也许你会觉得故事到此就结束了，但我要就讲的故事才刚刚开始！

这个乞丐从来没有想过居然会有这么好的事情发生在自己身上，从来没有想过居然会有美女给自己送来玫瑰花，当真是太阳从西边出来了，也许乞丐从来没有用心爱过自己，也没有接受过别人对自己的爱。于是他做了一个决定，当天不行乞了，回家！ 回到家之后，他在家裡找出一个瓶子装上水，把玫瑰花插进去养起来，然后把花放在桌子上静静的欣赏着玫瑰的美丽。忽然他似乎想到什么，然后他马上开始把花拿出来，把瓶子拿去洗干净后再把花插进瓶子裡！ 原来他突然间觉得，这么漂亮的花怎么能随意插在这么脏的瓶子上，所以他决定把瓶子洗干净，这样才配得上这么美丽的玫瑰！ 做完这些工作后，他又坐在边上静静的欣赏着美丽的玫瑰，突然间他感觉这么漂亮的花和这么干净的瓶子怎么能放在这么脏乱的桌子上，于是他开始动手把桌子擦干净，把杂物收拾整齐！ 处理完之后他又坐在边上静静的欣赏眼前的一切，突然间他感觉到这么漂亮的玫瑰和这么干净的桌子怎么能放在这么杂乱的房间裡呢？于是他做了一个决定，把整个房间打扫一遍，把所有的物品摆放整齐，把所有的垃圾清理出房间....... 突然间整个房间因为有了这朵玫瑰花的映射而变的温馨起来！这时他彷彿忘记了自己所在何处，正在陶醉时，突然发现镜子中反射出一个蓬头垢面、不修边幅，衣裳褴褛的年轻人，他没想到自己居然是这个样子，这样的人有什么资格呆在这样的房间裡与玫瑰相伴呢？ 于是他立刻去洗了几年来唯一洗过的，也是第一次澡，洗完之后找出几件虽然显得有点 旧，但稍微干净的衣服，刮完鬍子之后，把自己从头到下整理了一番，然后再照照镜子，突 然间发现一个从未有过的年轻帅气的脸出现在 镜子中！ 这时候，他突然间觉得自己也很不错，为什么要去当乞丐呢？这是他当乞丐以来第一次这样问自己，他的灵魂在瞬间觉醒了，其实我也很不错，再看看房间中的一切，再看看这朵美丽的玫瑰，他当下立刻做出了一个人生中最重要的决定！ 他决定第二天不再当乞丐而是去找工作， 因为他不怕脏和累，所以第二天他很顺利就找到了一份工作，或许是因为他心中盛开的玫瑰花激励着他，随着他的不懈努力，几年后他成了一个非常有成就的企业老板！ 若干年后，他终于寻找到当初送花给他的小姑娘，并把他一半的财产送给了小姑娘，不为别的，只为感激在他沦落为乞丐时送他的一朵玫瑰！ 那不是一朵玫瑰，而是一份希望，一份对人生的希望，一份是对美好未来的希望！ 这就是所谓的赠人玫瑰，手有馀香的典故！ 其实每个人都是最棒的！每个人都是最优秀的！我们要相信自己，无论如何都不要放弃自己！ 不要把自己沉沦在失败的边缘，只要让自己开始做一些小小的改变，那么我们的人生就会开始与众不同！ 当改变自己时，一切都改变了！

文章来源： 大纪元网站