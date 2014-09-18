美海军将领：美中应努力避免擦枪走火

哈通社阿斯塔纳9月18日电，据BBC报道，美国海军作战部长格林纳特表示，中美两军互动虽有进展，但仍然需要更多努力避免擦枪走火。中国海军司令员吴胜利赴美参加第21届国际海上力量研讨会，与美国海军上将格林纳特见面。

美国海军作战部长格林纳特对吴胜利的来访表示欢迎，但也同时表示中美两军互动虽有进展，但仍然需要更多努力以避免会触动危机的事故。

格林纳特表示，吴胜利前来罗得岛参加国际海上力量研讨会，显示了"非常好的信号"。 今年7月，中国海军舰艇编队首次参加由美国牵头的"环太平洋军演"，该次军演是规模最大的多国海上联合军演。 指导原则 格林纳特说，中国今年4月在青岛举办西太平洋海军论坛年会，当时有20多个国家在会上同意遵守避免海上危机的指导原则。 他说，这个各国海军避免危机的行为准则"已经开始取得成果"。 但是格林纳特也表示，中美两军需要更多努力，维持两军互动，避免错误判断引起国际事件。 上个月，美国五角大楼说，中国一架战斗机在海南岛附近的国际空域与一架美国海军侦察机相距仅10米远，属于"危险拦截"。 中国军方则驳斥美军的指责毫无根据，并表示中国飞行员与美机保持了安全距离。