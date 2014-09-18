哈通社阿斯塔纳电，据路透社莫斯科9月17日报道， 俄罗斯外交部周三对乌克兰议会批准给予顿涅茨克地区和卢甘斯克地区"特殊地位"表示欢迎，称这是乌克兰朝"正确方向迈出的一步"。

乌克兰议会周二投票通过给予顿涅茨克地区和卢甘斯克地区临时且有限的自治权的计划，以求缓和他们的独立企图。 "我们希望乌克兰方面负责任地落实该项法律的各项条款，"俄罗斯外交部在声明中称。 "显然，试图......废除该法律或改变其本质，会让局势再度走向对抗，国际社会及该国明智的政治家推动局势正常化的努力将会被破坏。" 俄罗斯表示会保护乌克兰东部地区讲俄语居民的权益，但否认向该地区的分裂势力提供武器。 俄罗斯还反对乌克兰寻求与西方融合，这在俄罗斯与乌克兰的冲突中是争论的关键点。 欧盟和乌克兰上周五（9月12日）达成协议，同意将双方自由贸易协定的实施日期推迟到明年底。这是对俄罗斯作出的让步。 "我们希望在今后这段时间内，通过修改（欧盟-乌克兰）联系国协定，以具有法律约束力的方式解决俄方所有关切事项，从而保护（基辅与莫斯科之间的）双边经济关系，"俄罗斯外交部周三在另一份声明中称。 声明还称，俄方希望有关方面遵守推迟实施欧盟-乌克兰自由贸易协定的协议。如果有关方面不遵守该协议，俄方有权报复。