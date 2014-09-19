俄媒：俄罗斯人钟爱中国网购 近半海外商品来自中国

哈通社阿斯塔纳9月19日电，据透视俄罗斯网站报道，中国对俄罗斯跨境电子商务在过去几个月中得到迅猛发展。据东西方数字新闻（ East-West Digital News）进行的一项研究表明，这一重要市场占据了俄罗斯国际电子商务零售商总销售额的一半左右，2013年时，规模达到15亿美元，但在产品质量和交货时间等方面仍存在一些问题。

需求旺盛切不断增长

全球速卖通、天猫和淘宝是在中国最受欢迎的购物网站。易趣中国（eBay）的交易量占中国市场对外供货总量的三分之一。中国商品在俄罗斯人海外网络购物总量中所占的比重可能将于近期大幅增长。

东西方数字新闻公司代表阿德里安•亨尼（Adrian Henny）解释称，"首先，卢布贬值使西方商品的价格变得难以承受。中国商品也比较昂贵，但普遍要便宜得多。考虑到俄罗斯的经济停滞，这一因素对消费者尤为重要"。

其次，东西方数字新闻公司专家认为，围绕乌克兰的地缘政治局势使俄罗斯国内买家将注意力转向中国市场。第三，中国企业和政府正在最大限度利用这一趋势。各大公司都在加速扩张，尤其是，阿里巴巴--这一中国最领先的网络交易平台（全球速卖通母公司）计划在俄罗斯开设办事处。

竞争趋向多样化

今年7月初，在网站本地化效果欠佳的情况下，全球速卖通每天仍向俄罗斯消费者发送约12万个包裹--这也使得Yandex.Money成为一种新的付款方式。Yandex.Money即将成为在俄罗斯通用的第三种支付手段，全球速卖通用户可以使用的另外两种方式为Visa-QIWI钱包和虚拟网络货币。

在5月实施的一项举措中，中方团队还推出了爱淘网，这是一个致力于向俄罗斯网购者提供服务的社交网络项目。该网站兼具了Pinterest和Instagram社交网站的功能，用户可以发布成功和不成功的购物体验，增加产品信息，以及相互分享购物技巧。爱淘网为自己设置了"非常低调的目标"，即至今年年底"每天访问者数达到100万"。

阿里巴巴网站绝非俄罗斯市场上唯一活跃的中国电子购物平台。LightInTheBox.com是一家低成本普通商品零售网站，为许多市场供应产品，包括俄罗斯。DealeXtreme.com是一家总部设在香港的垫子商务平台，出售低成本电子产品、数码配件及其他各种服饰，同样为俄罗斯市场提供服务。

Osell网站是中国主要跨境销售平台DinoDirect.com旗下从事B2B电子商务公司子公司，1年多前进入俄罗斯市场，致力于为中小型在线和线下商家与成千上万的中国制造商之间建立联系。该公司今年早些时候在俄罗斯成立了代表处和子公司，据称目前已在俄罗斯市场取得"数十亿元"的销售额。

其他从事俄中跨境电子商务的俄罗斯平台还包括Kupinatao.com（原RuTaoBao.com），主要提供TaoBao.com商品目录翻译服务；Kitmall.ru为Kupinatao子公司，可供应来自其他中国市场的产品；Nazya.com网站提供以中国制造为主的各种商品。

多渠道解决质量与交付问题

"政府正在尝试解决仍在阻碍销售快速增长的问题，即提供中国商品质量"，亨尼说，"仍存在许多不足之处"。

今年7月初，Osell宣布于中国政府合作，推出中国首个国家监管跨境电子商务通关商务平台。该平台旨在帮助中国制造商能够更直接、合法和透明地与卖家开展业务。"关键是要进行规范和标准化，在很大程度上，这是一个灰色商业领域。这意味着进行更全面的质量监管，并获得更高的税收收入"，Osell网站公关部代表李艳玲（音译）表示。

交付是另外一个问题。为解决该问题，美国巨头易趣网刚刚与俄罗斯邮政签署一项重要协议，以便缩短从该公司主要市场向俄罗斯用户交付商品的事件。首个合作项目--ePaket 已于2014年8月1日启动。

规模较小的厂商也在努力改善出货情况。其中之一为Shopotam.ru（原名Ebaytoday.ru），这是一家总部设在俄罗斯的跨境B2B平台，帮助俄罗斯客户在中国网站购买商品。去年6月，该公司推出自己的货运服务，命名为"Shopotam快运"，并提出"比中国邮政快3倍的送货速度，便宜3倍的送货费用"的目标。物流、通关和最后一公里配送服务由Shiptor.COM提供，其为Shopotam旗下另一家B2B公司。

总体而言，俄罗斯海外购物市场正在创造新的记录。根据东西方数字新闻提供的数据，2013年销售同比增长75%。仅1年时间里，俄罗斯用户从国外网站购买的商品总值达到30亿美元。