安理会决议呼吁国际社会协助抗击埃博拉疫情

哈通社阿斯塔纳9月19日电，据新华网１８日消息，联合国安理会１８日一致通过决议，呼吁国际社会采取各种措施协助抗击埃博拉疫情，包括解除一般性旅行和边界限制、提供紧急援助等。

安理会就埃博拉疫情召开紧急会议并通过决议。决议说，安理会认为埃博拉疫情在非洲的暴发对国际和平与安全构成威胁，鼓励利比里亚、塞拉利昂、几内亚政府加快建立国家机制，对疑似感染病例进行快速诊断和隔离、开展治疗及公共教育，避免疫情造成更广泛的政治、安全、社会经济和人道主义影响。 决议认为该地区会员国等在疫情暴发后设置的一般性旅行和边界限制措施破坏了应对疫情的努力，呼吁解除限制，并呼吁航空和航运公司与受影响国家及周边保持贸易和运输联系。决议呼吁加强与公众的沟通，执行既定的安全和卫生程序以及预防措施，并请联合国秘书长建立战略传播平台。 决议呼吁会员国提供紧急资源和援助，如野外医院、治疗站点和隔离站点的后勤、运输和建筑协助力量等，敦促各国及国际组织立即提供快速诊断、培训医务工作者等援助，协同加强应对并遏制埃博拉疫情暴发。 决议还鼓励世界卫生组织继续监测疫情传播情况，协助确定应对疫情的需求，为加快制定和执行治疗方法及研制使用疫苗提供数据等，并鼓励会员国提供支持。 联合国安理会较少就公共卫生问题举行公开会议，此前曾针对艾滋病问题开会通过决议。 世界卫生组织总干事陈冯富珍在会上说，此次埃博拉疫情的紧急程度和规模前所未有。报告显示，目前已有５５００多人受感染，超过２５００人死亡，实际情况可能更为严重。她说，这不仅是一场公共卫生危机，而且还是社会、人道主义、经济方面的危机。国际社会的支持将帮助受疫情影响最严重的约２２００万人扭转局势。她强调，应对疫情的关键在于卫生、医疗和临床护理。