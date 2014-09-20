你上瘾了吗？竟是大脑搞鬼

你总是忍不住一再查看手机，确认是不是有人给你留了新讯息？你每天不喝个几杯咖啡就心神不宁？又或者，你常觉得手痒，每次逛网路拍卖就不小心又买到超过预算？那些你戒不掉的瘾，其实都是大脑在搞鬼。

上瘾是大脑与生俱来的奖励寻求

先从那部你正在「追」的影集开始说起。阴暗的停车场裡，漏水滴答带着空旷的回音。一个穿着黑色长靴的女性眼神闪烁、焦虑地抽着菸。一个男人举起枪口对准了她，就在分毫不差的这刻，一个模煳的身影扑向那个女人，举枪的男人瞪大了眼......「未完待续」。吼！你忍不住咒骂，然后每天心心念念等着下一集。

这都是因为我们的大脑，特别是掌管计画与语言描述的额叶（frontal lobe）喜欢好听的故事。当一个故事展开，我们的大脑就开始运作，试图猜测、理清可能的情节走向。这就是我们不可遏抑地沉溺于电视、电影、小说情节，以及总想知道朋友间八卦最新进度的原因之一。

上瘾也是大脑与生俱来的奖励寻求（reward-seeking）机制运作的结果。就像吃角子老虎等游戏，如果每过一关就可能得到一点小奖赏，而你又好运连连，连过数关，再搭配过关时眩目的声光效果，到最后，大脑将声光效果与奖励连结，只要音效一下，你的脑中就分泌出神经传导素－多巴胺，就像是品尝美食或是沉浸在任何美好的事物中，如同爱人间的亲吻一样令人愉悦。这个迴路机制可能使你无法自拔。

文章看到一半，你该不会又去查看你的手机了吧？在心理学家Martin Lindstrom的调查中，手机铃声列为最令人上瘾的声音第二名，人们对手机无法抗拒的程度则仅次于小婴儿银铃般的笑声。

追求快乐比快乐本身更快乐

以下来看个小实验。实验中找来10名自愿者，这些受试者都以为自己参加的是一场关于电视节目的焦点团体座谈。实验主持人要求受试者将手机都交到讲台上，并再三吩咐，为求保密，从现在开始到会议结束之前，受试者都不能使用手机，违者将无法领取车马费。 而后，实验主持人假装播放器材出了问题而离开会议室，实则是到了隔壁房间，透过单向镜（one-way mirror）观察受试者。只过了5分钟，就有一个人就忍不住走过去瞄了手机一眼。在受试者不知情下，研究团队还打电话给受试者，于是在手机轮番响起后，最终只剩下两个人坚守规定。许多受试者不只接听研究团体打去的电话，甚至打起自己的私人电话或使用手机其他功能。

人类的大脑天生就对于学习或探索新事物感到上瘾，因为此时大脑会释出令人愉悦的化学物质－多巴胺。而每一次查看智慧型手机，我们的大脑就一次次因为学得新事物而获得奖励，无论是朋友说的新八卦或是查看最新的气象预报。因此，随着过去的经验，大脑对于手机铃声习得心理学家巴夫洛夫的古典制约反应。

一些研究更指出，在你玩吃角子老虎赢得赌金或者获得好消息的当下，并非是你脑内多巴胺分泌最多的时候，反而是在你获得报酬的前一刻，这也许可以解释为什麽我们这麽频繁查看手机的原因。每一次，当我们「期待着」看到谁留下了讯息，或者在社群媒体上的发言又获得了多少个讚，脑中的愉悦感就会提高。换言之，对于快乐的追求在于「追求」本身。

小时候大脑即发展出上瘾倾向

然而，如果我们的大脑原本就有上瘾的倾向，在我们的成长期中，是从什麽时候开始发展的？从以下的实验可以看出，从年纪很小的时候就开始了！实验找来9个孩童，并且给他们一人一份棉花糖。他们被告知，如果可以在大人离开的15分钟内不吃掉它，就可以再获得另外两份。他们得一个个独自在房间裡面对甜点的诱惑，而实验主持人则在另个房间透过镜头观看他们的一举一动。

房门才刚关上，就有两个孩子立马吃掉。剩下的七个孩子，有人刻意转头不看甜点，有人唱起A、B、C、D英文字母歌，也有人弯起指头数算已流逝的时间。最终只剩五个孩子成功挺过15分钟。

在抗拒甜点诱惑的实验中，主持人在另个房间透过镜头观看孩童的一举一动。 做点别的事让自己分心是较佳的策略，光靠意志力往往难以战胜诱惑。因为大脑中掌管意志力的区域－额叶皮质（frontal cortex）在演化中是近20万年才开始发展的，与脑中更原始的、掌管上瘾行为的区域并不相合。

因此，下次如果你想改掉你的坏习惯，也许唱首歌，做些能令你分心的事，或者直接离开现场。眼不见，心不烦。

文章来源： 全球中央