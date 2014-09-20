瑞士真的是银行家的国度吗？

一般很少有哪种职业会和某个国家联系到一起，然而每个人都听说过"瑞士银行家"。无论新闻、书刊，还是电影，这种老生常谈无所不在。银行保密法、逃税丑闻和美国罚款，最近更是成了无数争议的来源。瑞士银行在人们头脑中的僵化认识是否算得上实至名归？答案就在下面的这些图表里。

银行与就业 瑞士可能被看作银行家的国度，可银行家真的就那么普遍吗？下图展示了瑞士各经济领域的就业状况，每个方块的大小跟就业人数成比例：

上图中没有单纯为银行家分出的专门类别。"金融中介业"涵盖了金融服务业的所有职位：银行、保险、养老基金及其他基金。在瑞士全部劳动力中： • 5.8%的人受雇于金融服务业，即每17人中有1人。这比从事教育或酒店餐饮业的劳动力人数还少。 • 在全部金融中介业劳动力中，大约三分之一就业于保险公司，即占到2012年瑞士劳动力总人数的1.6%。 这跟别的国家比较起来是怎样的情况？下图展示了各个国家金融中介业从业人数的比例： 虽然瑞士从事金融服务业的劳动力比例很高，可在美国这样的国家，该领域就业人数的比例也相差不多。 大而不倒？ 在涉及到金融活动对国家经济的贡献方面，下图显示了银行与保险业在国内生产总值中所占的比例：

不出所料，因为金融业职位的高比例，金融活动占了瑞士国内生产总值的一大块。 银行业对经济重要性的另一个衡量方式，是研究银行的总资产。一般情况下，银行资产都列在财务状况表的左手边，包含了一家银行所拥有的一切：贷款、证券、和建筑物等有形资产。下面这张交互式图表显示的是按国别划分的银行总资产，既有绝对值比较，也有相对于国内生产总值或人均值所作的比较： 在发达国家里，银行资产通常相当于国内生产总值的100%以上。但在所有欧洲国家，银行资产都是年国内生产总值的几倍。同样，无论是人均银行资产还是相对于国内生产总值的比例，瑞士都排在前几位。 世界范围的瑞士银行 金融活动显然在瑞士经济中占有优势地位，那么瑞士金融企业在国际上的排名又如何呢？下图展示的是2014年世界前25大银行的市值：

按市值作全球比较时，个别瑞士银行算不上重量级选手，"仅"排在第21和第35位(瑞银集团780亿美元，瑞士信贷银行510亿美元)。而在世界排名中，瑞士的保险公司要更有分量，苏黎世保险(Zurich)以390亿美元市值、瑞士再保险(Swiss Re)以230亿美元市值，分别排在第7和第17位。相比之下，2013年底Apple公司的市值为4'157亿美元，瑞士旗舰企业罗氏(Roche)和雀巢(Nestlé)的市值则分别达到2'020亿美元和2'340亿美元。 这些数字和瑞士金融机构的世界排名，都无法解释为什么瑞士银行的声名如此狼藉。

私人银行 在按所托管资产进行的私人银行国际排名中，瑞士有6家私人银行位列前20名之内。2013年，瑞银集团是排在世界第一的私人银行，为高净值个人管理着愈1.7万亿美元的资产。要想象超过1万亿美元不是件易事，所以下图用不同的色块来展示这个比例：

据估计，2012年瑞士私人银行业管理的总资产金额达到6.15万亿美元(相当于欧盟或美国年国内生产总值的三分之一强)，其中约一半由两家国际银行-瑞银集团和瑞士信贷银行-管理。这些资产中有一半多为离岸财产(来自没有瑞士纳税住所的投资者资产)。瑞士目前是离岸私人银行业的世界领先者，这一市场的全球总值估计高达8.5万亿美元。 瑞士跨国私人银行业骄人成就的根源，可以归结为该领域长期的经验、稳定的经济与政治环境，当然还少不了屡屡被人诟病、于1934年写进法律的银行保密法。 具体有多少私人银行财富逃税漏税是无法估计的，但上图指出了存在某种形式银行保密法的国家(瑞士、新加坡、海峡群岛、加勒比、卢森堡)与高离岸私人银行全球市场份额之间的关联。 瑞士银行家联合会(Swiss Bankers Association)估计，2012年瑞士有5.4万人受雇于财富管理业(占瑞士总就业人数的1%)。这部分的生产能力也一如所料得高，仅私人银行业就占瑞士年国内生产总值的2.8%(给经济增添160亿瑞郎价值)。然而随着国际上对骗税容忍度的降低和对银行保密法的压力日益加大，悬而未决的问题是，一旦国际银行业与税收规范框架得到统一，离岸财富管理的吸引力还会有多大。

文章来源： 瑞士中文网