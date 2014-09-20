哈通社阿斯塔纳9月20日电，据新华网消息，法国总统奥朗德19日发表公报说，法国"阵风"式战斗机已于当天上午开始行动，对"伊斯兰国"位于伊拉克东北部的目标进行了空袭。

公报说，首次空袭行动于法国时间19日上午9时40分展开，目标是"伊斯兰国"的一个后勤仓库，目标已被"完全"摧毁。未来几天法军还将继续采取行动。 公报还说，法国总理瓦尔斯将于下周向议会就法军行动作出说明，法军的行动是协助伊拉克政府军打击"伊斯兰国"极端组织，重新恢复伊拉克主权。 奥朗德18日宣布，法国已决定向在伊拉克打击极端组织"伊斯兰国"的行动提供空中支援，但行动仅限于伊拉克境内，而且法国不会派出地面部队。 另据法国媒体报道，法国军机本周已在伊拉克上空执行了4次侦察任务。 6月以来，包括"伊斯兰国"在内的反政府武装占领伊拉克北部和西部大片领土。美军战机自8月8日以来对"伊斯兰国"目标发动多次空中打击。美国总统奥巴马9月10日发表讲话，宣布将对"伊斯兰国"实施系统性空袭，并通过组建一个广泛的国际联盟，削弱并最终摧毁这一恐怖组织。