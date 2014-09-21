欧盟将扩大制裁 俄债券转向亚洲及阿拉伯市场

哈通社阿斯塔纳9月21日电，据《透视俄罗斯》网站21日消息，欧盟或将禁止其投资者购买俄罗斯新发行的债券。与此同时，约26％的俄罗斯政府债券现为外国投资者持有。专家认为，俄罗斯通过中央银行发行联邦债券可在亚洲市场上大约筹集到百亿美元的资金。此外，俄央行还打算吸引阿拉伯世界的主权基金。

实现俄债券投资者的多样化

在制裁的背景下，俄罗斯央行打算吸引亚洲及阿拉伯国家的投资者关注以卢布为单位的俄联邦债券和公司债。俄罗斯商业日报《公报》对此进行了报道。俄罗斯央行金融稳定处处长谢尔盖•莫伊谢耶夫在接受该报采访时说："现在我们在进入长期融资市场方面遇到了一定的困难，因此我们正在调整优先顺序，从而争取实现俄罗斯债券投资者的多样化。"

西方市场目前暂停了对俄罗斯国有银行、俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯石油公司（Rosneft）、俄罗斯最大私营天然气企业诺瓦泰克公司的业务。在欧盟下一轮的制裁措施中，欧洲投资者可能会被禁止购买新发行的俄罗斯联邦债券。根据莫伊谢耶夫所言，在这种情况下，俄罗斯央行计划与关键人士合作，在亚洲市场推广俄罗斯证券。

首先，俄罗斯央行计划在新加坡、香港、上海和东京等亚洲主要金融中心推广俄罗斯债券。这些地方就像投资产品的蓄积池，是众多主权基金和专注于发展中市场的基金的流动周转之地。"如果该计划成功推行，那么伊斯兰金融市场就会成为（我们寻找的）第二大资源积聚中心，沙特阿拉伯、卡塔尔等阿拉伯国家的主权基金已受到世界关注。这将意味着在俄投资者的组成比例会发生变化，"莫伊谢耶夫说道。

吸引亚洲及阿拉伯市场的投资

据俄罗斯央行的数据显示，2014年7月非俄罗斯居民持有25.6 ％的俄联邦债券（按面值计算为9450亿卢布，约合250亿美元）。此外，境外投资人更为青睐5-7年期的债券（超过40％），而银行作为国内主要投资者则持有70 ％的短期债券（一年期）。

据Investcafe公司的分析师帖木尔•尼格马图林分析，俄罗斯央行的举措有望获得成功。俄罗斯债券将会引起亚洲投资人的兴趣，尤其是长期债券。 不过，他也指出："尽管亚洲市场更少受到美国压力的影响，俄罗斯债券的利率很可能会比半年前更高。"这位专家还认为，考虑到该地区本身对资金的需求，来自亚洲的投资金额不会太高，应该在100亿至200亿美元左右。

URALSIB资本公司的分析师德米特里•杜德金预计，亚洲机构投资者对俄罗斯联邦债券的投资潜力可以达到数百亿美元。

"亚洲和阿拉伯国家的主权基金有着巨大的可用储备资金，而这些国家的多元化也是利益所在，"FBS证券经纪公司的分析师基拉•尤库縢科表示认同。"近年来，中国和日本都积极在欧元区投资。然而，九月初欧洲央行发布的宽松政策推低了欧元债券的收益率。与此同时，俄罗斯证券的收益率正高，这是俄罗斯证券的主要竞争优势，"这位专家解释道。