中媒：阿里巴巴上市 “中国故事”为互联网公司添魅力

哈通社阿斯塔纳9月21日电，阿里巴巴集团上市之际，中国《人民日报》20日刊登一篇题为《阿里巴巴："中国故事"为互联网公司添魅力》的文章，以下为文章全文：

阿里巴巴集团上市迎来开门红。美国东部时间9月19日将近中午时，经过两个多小时的询价，阿里巴巴开盘价锁定在92.7美元，较IPO（首次公开发行招股）定价68美元大幅跳涨。18日，阿里巴巴将其IPO定价最终确定为每股68美元，为此前定价区间的上限。按此价格和发行股数计算，阿里巴巴将筹资218亿美元，成为有史以来最大的IPO之一。 分析人士认为，阿里巴巴的快速崛起，得益于中国快速发展带来的巨大机遇，尤其是中国互联网普及程度的提高，以及电子商务产业的爆炸式增长。 阿里巴巴将筹资218亿美元，超越美国各大互联网科技公司上市的筹资规模 美国东部时间9月19日上午9时30分，阿里巴巴集团的8名客户敲响上市的钟声，标志着这家互联网公司正式登陆美国纽约证券交易所。 按每股68美元和发行股数计算，阿里巴巴将筹资218亿美元，超越美国历史上各大互联网科技公司上市的筹资规模。不仅如此，阿里巴巴整个公司的估值也由此高达1680亿美元，一举超过美国网络公司eBay、领英与推特的总和，成为纽约证交所上市公司中市值最大的公司之一。 自从今年5月向美国证交会提交上市申请以来，阿里巴巴就成为美国资本市场和媒体追逐的焦点。据悉，本月8日阿里巴巴在纽约举行上市的首场路演，吸引了800多位投资界人士到场。路演启动仅两天后就已收到足够的订单。投资者盼望能从这场盛宴中分得一杯羹。由于需求旺盛，阿里巴巴及其承销商团队15日决定提高IPO定价，由原先确定的每股60-66美元，上调至66-68美元。而18日最终确定的价格，为新上调后价格区间的上限。 面对纷至沓来的投资者，阿里巴巴将它的投资者基础定位在一些大的共同基金公司，比如富达、贝莱德集团等，这些投资公司有望对阿里巴巴进行长线投资。 《纽约时报》评论说，随着阿里巴巴股票19日正式在纽交所交易，阿里巴巴完成了一段旅程，证明自己是世界上最大的互联网公司之一。 相比于今天受到的追捧，在15年前，刚创立的阿里巴巴还是一只"丑小鸭"。1999年，公司创始人之一的马云带领其他同伴在位于杭州的自家公寓中创立阿里巴巴。今天，作为阿里巴巴集团董事局主席，马云在9月8日的首场路演中笑称："15年前来美国要200万美元，被30家风险投资公司拒了；今天我又来了，就是想多要点钱回去。" 阿里巴巴的上市，给其早期投资者带来了丰厚回报。资料显示，阿里的最大股东为日本软银集团和美国雅虎公司。按照18日确定的每股68美元，软银所持股份价值542亿美元，雅虎通过减持部分股份将从阿里上市中套现近83亿美元。马云个人通过出售部分股份将收入8.67亿美元，其持有的剩余股份价值131亿美元。 软银集团总裁孙正义19日在纽交所交易大厅对本报记者表示，希望阿里既专注中国市场，又推进全球扩张，相信阿里"能在全球复制成功"。当被问及要持有阿里股份多长时间时，他说"尽可能长"。 国际投资者看重的是中国企业背后庞大的消费者群体和潜力巨大的市场环境 阿里巴巴的快速崛起，得益于中国快速发展带来的巨大机遇，尤其是中国互联网普及程度提高，以及电子商务产业的爆炸式增长。目前8家市值1600亿美元以上的科技巨头--苹果、谷歌、微软、脸书、IBM、甲骨文、三星、英特尔等，都是全球化布局，只有阿里巴巴全部业务都在中国，而中国80%的电子商务是通过阿里巴巴完成。 雅虎网站财经频道总编辑亚伦•塔斯克说，阿里巴巴是一家互联网巨擘，有惊人的成长和盈利，"是世界上人口最多的国家增长最快、盈利最好的公司之一，这就是为什么它让人如此兴奋。" 纽交所高级副总裁埃斯里奇对本报记者表示，阿里巴巴上市是纽交所最大的IPO交易之一，吸引了全球投资者目光，市场非常兴奋。"中国有非常好的公司，有极好的商业模式和令人难以置信的增长。"他透露阿里巴巴是今年在纽交所上市的第十三家公司。今年初他在中国时曾预计今年会有15至20家中国企业赴纽交所上市。 红杉资本的莫瑞茨认为，阿里巴巴的IPO是一个重要的里程碑。与此同时，这几年显而易见的变化在于，人们对于投资中国的兴趣明显增强，整个全球互联网的格局正在被重新排列。阿里巴巴是一个让人印象最深刻的例子，它能够打破原有的互联网竞争格局。 事实上，2012年以来中国互联网公司开始扎堆赴美上市。分析人士认为，阿里巴巴体量庞大，其上市标志着中国企业赴美上市迎来新高潮。 美国达维律师事务所合伙人何鲤接受本报记者采访时说，阿里巴巴等中国互联网科技公司受青睐，主要原因就是这些公司背后的"中国故事"。中国是世界第二大经济体，是世界最大的网络零售市场。因此，国际投资者看重的是中国企业背后庞大的消费者群体和潜力巨大的市场环境。 然而，到美国上市，只是融入国际资本市场的第一步。业内人士表示，上市后，阿里巴巴的管理层要意识到自己是上市公司了，一切要遵循上市公司的游戏规则，处理好与投资者、资本市场的关系。 过去几个月，在对阿里巴巴近乎狂热的追捧中，也传出一些质疑声。比如，阿里巴巴的企业结构复杂，而且具有不同一般的治理机制--上市后马云及其他公司合伙人握有超过其持股份额的提名公司董事的权力，对公司有着较大控制权。针对投资者的顾忌，阿里巴巴管理层在路演中与投资者进行沟通。此外，阿里巴巴还面临来自国内外其他互联网公司的竞争，业内人士指出，其真正的挑战在于能否延续高速增长。