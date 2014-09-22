阿富汗公布总统选举结果 前财长阿什拉夫•加尼胜选

哈通社阿斯塔纳9月22日电，据新华网22日消息，阿富汗独立选举委员会21日公布总统选举结果，前财政部长阿什拉夫•加尼获胜，当选阿富汗总统。

当天早些时候，加尼和另一名总统候选人、前外长阿卜杜拉•阿卜杜拉签署一份权力分享协议，结束了持续三个月的选举纷争。 设立总理 根据选举委员会的消息，加尼当选新任总统。尚不清楚他将何时宣誓就职。 就在选举结果公布几个小时前，加尼和阿卜杜拉在阿富汗总统府签署一份分权协议。签署过程不到10分钟，由现总统哈米德•卡尔扎伊见证。 协议签署后，加尼拥抱了阿卜杜拉。此前，两人曾因计票结果产生分歧，导致阿富汗总统选举迟迟未有结果。 卡尔扎伊说："我今天特别高兴，因为我的两名弟兄，加尼和阿卜杜拉，为了国家的发展与进步签署这份协议。" 法新社报道，这份协议的主要内容包括由阿富汗国民议会在两年内修改宪法，讨论设置政府总理职位，总理将服务于总统；在宪法修改前，政府设立"政府长官"一职，作为政府部长间会议主席，将发挥总理作用，而内阁依旧由总统领导；在本次选举中得票率居第二位的候选人有权任命"政府长官"人选；总统和"政府长官"在安全、经济、独立机构领域以及国家安全委员会内有同等话语权。 媒体猜测，阿卜杜拉可能亲自出任"政府长官"。 一波三折 此次阿富汗总统选举历时近6个月，进程可谓一波三折。 阿富汗今年4月开始举行总统选举，因没有候选人获得半数以上选票，票数领先的阿卜杜拉和加尼进入第二轮角逐。不过，6月第二轮投票后，两名候选人却因计票结果分歧不断，导致最终结果一直难以出炉。 路透社分析，两位候选人协议组建团结政府的举措让阿富汗民众松了一口气。这次选举原先被视为阿富汗历史上首次民主权力交接，而加尼和阿卜杜拉的争执影响了民众对交接顺利展开的期望。 来自南部坎大哈省的国民议会议员谢赫巴•哈希米说，两位总统候选人签署协议的消息令她高兴，这不仅仅因为自己是名议员，更因为自己"是女性和母亲"。 "无论从安全层面，还是从政治经济角度分析，我们的处境都十分敏感。国家的敌人正在从这一政治僵局中渔利，近期针对南部和东南部地区发起的袭击就是例证。" 美国欢迎 其实，为促成阿富汗两名总统候选人签署协议，美国政府没少费心。美国国务卿约翰•克里曾为打破选举僵局两次到访阿富汗斡旋。 针对协议签署一事，美国白宫21日发布声明表示欢迎，称这份协议"有助于结束阿富汗的政治危机"。 "我们期待，伴随着选举结果的宣布，选举进程能结束......美阿双边安全协议也能得以签署。" 卡尔扎伊的发言人法伊齐告诉路透社记者，加尼有望于一周内宣誓就职总统。而他上任后的首要任务或许是和美国签署耽搁已久的《双边安全协议》。 围绕《双边安全协议》，美阿双方多有龃龉。两国2012年11月起就《双边安全协议》开始谈判，协议涉及两国在安全领域的合作，尤其是北约今年年底从阿富汗大规模撤军后继续驻留阿富汗的美军规模，旨在为美军2014年后继续在阿行动提供法律基础。由于塔利班等反政府武装认为这份协议是"卖国协议"，卡尔扎伊也至今没有签署它。但按路透社的说法，加尼先前公开宣称支持这份协议。