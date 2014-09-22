巴赫特江•萨金塔耶夫：哈萨克斯坦将取消交警使用交通指挥棒制度

哈通社阿斯塔纳９月２２日电，哈萨克斯坦第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫２１日在接受ＫＴＫ电视台"人民公仆"栏目专访时称，哈萨克斯坦今后将逐渐取消使用交通指挥棒制度。

萨金塔耶夫说："我认为，使用交通指挥棒没有多大的意义，是前苏联意识形态产物。甚至，从另一角度来看，它更像是统治工具。我们可以采取吹口哨的方式来指挥交通，也可以采用手势，我们应该逐步放弃使用指挥棒这一旧的交通指挥模式。" 据萨金塔耶夫称，哈萨克斯坦在２０１７年元月份之前，将逐步废弃使用交通指挥棒的交通指挥模式。 萨金塔耶夫说："站在路口指挥交通时，使用指挥棒是理所当然的，是可以理解的，而在路边叫停车辆时，再使用指挥棒，我认为就完全没有必要了，这样做容易让交警产生高人一头的感觉，也不利于秉公执法。" 萨金塔耶夫强调指出，随着科技的发展，交警队伍的减员，是必然的发展趋势。 他说："为了使作业减少，我们必须大量增加道路监控设备，交管人员坐在交通指挥中心就可对交通违章、交通堵塞、交通事故及其它突发事件做出及时、准确的判断。这有利于现代化、科学化的管理模式尽早进入我国交管系统。"（编译：林海）