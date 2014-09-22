马吉利斯议长：哈中关系已成为国与国友好合作的典范

哈通社阿斯塔纳９月２２日电，马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫今天在阿斯塔纳会见中国全国人大常委会副委员长张宝文率领的友好代表团。贾克波夫首先祝贺中国全国人民代表大会成立６０周年。

贾克波夫说，哈中两国确立全面战略伙伴关系意义重大，继去年两国建立全面战略伙伴关系后，双方有了一系列重大交往与合作议程。双边关系如此密切的一个重要支撑是两国蓬勃发展的经贸合作。在两国政府的共同努力下，哈中经贸合作规模不断扩大，领域日益拓宽，两国已成为相互依存、互利互惠的重要合作伙伴。 贾克波夫说："当今哈中两国已成为国与国友好合作的典范，作为全球第二大经济体的中国，近几年各项事业发展迅速，我们衷心希望中国取得更大的成就。贵国国庆即将到来，敬祝中华人民共和国成立６５周年。" 贾克波夫表示，哈中两国关系牢固且多方位发展，两国高层互访频繁，两国间签署的各种协议均得到全面落实，两国在一系列重大国际和地区问题上立场相同或相近，在联合国、上海合作组织、亚信等多边机制内保持密切沟通协作，对维护地区稳定和推动解决国际热点问题发挥着独特作用。 双方指出，议会交往是两国关系的重要组成部分，对两国政治、经济、人文合作和人民之间的相互沟通具有重要促进作用。希望中国全国人大与哈萨克斯坦议会下院进一步加强交流与合作，共同努力为两国更加广阔光明的未来铺设理解之路，架起合作之桥。 贾克波夫说："哈萨克斯坦议会重视发展与中国的关系，希望双方保持定期交流，密切两国议会友好小组的联系，为促进哈中友好发挥积极作用。目前哈中交往密切，合作不断深化，２０１３年，哈中两国贸易额达到２８０亿美元，２０１６年力争达到４００亿美元。为了加速进出口发展，降低或消除非关税壁垒是关键，哈方正在为实现这一目标不懈努力。"（编译：林海）