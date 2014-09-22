哈萨克斯坦今年将有五千人赴沙特麦加朝觐

哈通社阿拉木图9月22日电，哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局新闻发言人阿哈别克•霍纳尔拜今日在阿拉木图举行的新闻发布会上称，哈萨克斯坦今年将有5000人赴沙特麦加朝觐。

据该新闻发言人说，目前主教叶尔江哈吉•马勒哈吉正在阿拉木图中心清真寺和其他一些清真寺为即将赴麦加朝觐者讲授朝觐前有关课程。 值得一提的是，正在参加朝觐前培训的各地朝觐者难掩激动的心情，含泪说到此次赴沙特麦加将完成毕生心愿，正在听课的一位老人激动地说道："第一次去，有生第一次去，非常激动，特别高兴。这是我们穆斯林的功课，净化心灵，这是每一个穆斯林最大的心愿。我73岁了，我去前方叩拜真主，表示心意，为所有活着、死亡的人求平安。 朝觐，是伊斯兰教信徒所规定的必须遵守的基本制度之一，每一位有经济和有体力的成年穆斯林都负有朝拜麦加的宗教义务，都要争取一生至少要前往麦加朝觐一次。为实现平安朝觐、有序朝觐、文明朝觐的目标，哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局协同政府有关部门在交通、医疗、住宿等方面采取了多项措施，确保每一位朝觐者顺利完成朝觐功课。（编译：林海）