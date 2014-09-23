不久前，两名美国公民和一名英国公民被伊拉克大马士革伊斯兰国杀害，面对这一惨痛的消息，其录像也被这个恐怖组织刊登在了社交网站。

毫无疑问，赫赫有名的美国中央情报局CIA和英国中情局一定为营救人质花费了巨大心血，并竭尽全力进行了营救。但却未能救出自己的人质。

而土耳其的49名人质在土耳其情报局发动的突击行动中得以营救。 土耳其人质已在刚刚过去的星期六安全返回。 首先向土耳其情报局局长（Hakan Fidan）道贺的人物之一，就是美国中情局局长（John Brennan）。美中情局局长约翰•布伦南在电话中祝贺了土耳其情报局局长哈康•菲丹。 试问，土耳其情报局为何能成功营救人质？行动是如何实现的？伊拉克大马士革伊斯兰国又为何要绑架土耳其领事馆人员？ 首先让我们退回到3月前，即101天之前，今年6月11日，在伊拉克摩苏尔地区，伊拉克大马士革伊斯兰国IŞİD突袭在那里的土耳其驻摩苏尔领事馆，结果将包括领事在内的49人劫持。 他们当中3人是伊拉克人。46人是土耳其人。绑架的那段时间，正是伊拉克大马士革伊斯兰国夺取摩苏尔的时间。

但所有的人质在101天后被土耳其情报局发动的突击行动得救，同时在9月20日返回了土耳其。 土耳其总统埃尔多昂因这一次成功的人质营救行动而感谢总理达乌特欧陆和政府以及土耳其情报局和情报局局长哈康•菲丹。他又说，这是土耳其自己发动的行动，是土耳其情报局和情报局局长的成功， 总理达乌特欧陆也说，这是土耳其情报局发动的行动，为此他感谢与祝贺了土耳其情报局和情报局局长。 那么行动是如何发动的？ 据接受NTV采访的土耳其驻摩苏尔领事Öztürk Yılmaz暗示，其实他们和土耳其政府与情报局一直保持着联系，土耳其领事伊尔马兹是靠隐藏好的手机一直在和政府联系的。而发送信息或者传递情报的人是"内部"的一人。而为防止手机被发现或没收，土耳其领事将其拆除分成了几部分隐藏在其他同仁身上。 据说，土耳其情报局曾6次发动了行动，但最终都放弃或未能成功，因为，与地区的冲突与战争有关。 土耳其人质也被武装分子更换了8次地方。但土耳其一直派无人驾驶飞机在伊拉克上空盘旋，以监视伊拉克大马士革伊斯兰国的活动。

土耳其情报局为发动营救行动，据说一直准备了2个多月。 仍是土耳其媒体说，为营救土耳其人质，土耳其情报局与地方部落首领和伊拉克大马士革伊斯兰国进行了联系与谈判，为取得联系，使用了不少花招与战术... 但土耳其否认用赎金交换了人质，总统埃尔多昂说，不存在交换与赎金问题，但这里进行了政治与外交讨价还价。他又说，讨价还价不重要，重要的是49名人质的获释。 仍是土耳其媒体说，为确保行动成功，土耳其情报局和局长甚至都没有通知总统埃尔多昂和总理达乌特欧陆。只是在人质通过车队抵达边界时，情报局局长星期五夜晚11点37分左右打电话给当时在巴库访问的总理达乌特欧陆。鉴于此，土耳其总理立即提前结束阿塞拜疆的访问回国。 原本经伊拉克埃尔比边界让人质返回的土耳其情报局，最后出于安全考虑，改变路线绕道叙利亚返回。 而在沿途路线，据说到处是秘密安全哨卡。为防止发生爆炸与冲突，情报局还准备B和C计划。 那么，最为关键的问题是如何解决的呢？即伊拉克大马士革伊斯兰国又是如何被说服的呢？ 舆论提醒道在美国领导的联盟准备向这个组织发动军事打击行动之际，土耳其成功救出了人质，因为也同意支持联盟的土耳其，难道不怕自己的人质也像美国和英国人质那样被IŞİD砍断头颅？这也是土耳其不参加军事行动的原因，但安卡拉也威胁IŞİD说，如果我的人质哪怕是你们动了他们一根汗毛的话，其代价将是昂贵的.... 参加营救行动的除土耳其情报局外，无疑还有外交部，武装部队，特种部队等等。 按土耳其情报局局长的话说，这是一个可概括成"忍耐耐心、细致工作、聪明智慧与坚强刚毅的一个行动"。

文章来源： 土耳其之声