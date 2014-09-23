哈通社阿斯塔纳9月23日电，BBC中文网记者来鸿专栏22日刊登一篇题为"性、谎言和培训班"的文章，以下为文章全文：

女人里里外外从早忙到晚，孩子生了一个接一个；老公却有很多时间去放松、寻欢。科特迪瓦推出新举措：把男人送去上培训班！

那天下午，天气阴沉、闷热。我们驱车前往阿比让（Abidjan）的时尚住宅区科克迪，来到位于僻静街道上的一座宅院外。阿基希•德尔塔戏剧化地打开门，一边扇风、一边抱怨天气真热。

她穿着紧身黑色背心，带着粗大的金项链，涂着戏剧化的紫红眼影。

我刚想打招呼，忽然记起那天早上的报纸警告人们不要握手、避免埃博拉病毒。虽然感觉有点蠢，但我还是按照政府的建议，和她对撞了一下胳膊肘。

我们的不自然让阿基希开怀大笑。她的笑声分贝真高，我们录音机上的音量显示直接冲向红色顶峰。

阿基希擦着眼泪、邀请我们进入她的客厅。客厅看上去很像她主演的肥皂剧的内景，有精致的玻璃桌子，低矮的皮沙发，上面盖着五颜六色、非常鲜艳的布料。

阿基希是肥皂剧的制作人、主演。2000年代刚开播时，最初几集，确实是在她自己和朋友家中拍摄的，后来，肥皂剧在讲法语的非洲国家迅速爆红。

阿基希说，"我从来没想到（电视剧）能这么火。"迄今已经播出260集，目前即将推出下一季，另外也将推出英文版。

对于一个来自科特迪瓦中部乡村、没有上过多少学的女孩来说，能有这样的成就，真不错。

《我家》的主人公是一位屡教不改的好色之徒和他常年忍受痛苦的妻子。阿基希在戏中扮演妻子，已经播出的剧目片名包括"脏脏的床单"、"陷阱"、"背叛"、"坦白"等。剧情主要讲的是婚外恋以及两性之间的"战争"。

故事发生在阿布让的一个中产家庭，人物包括诡计多端的二奶、心狠口辣的婆婆、传播流言蜚语的邻居、搞恶作剧的家拥。

肥皂剧用很大篇幅描写阿基希屏幕上的丈夫-一位经营一家小公司的老板--如何构思诡计、骗术，夜不归宿。

阿基希向我们介绍道，"比如说，他会告诉我晚饭给他做薯条，但是暗地里告诉厨师给他煲汤，这样就会引出混乱......他会以吵嘴为由离家去找情妇。"

但是，阿基希扮演的妻子还是接受了这样的现实，部分原因是出于实际考虑，另外也是因为她的老公伶牙俐齿、很会讨好女人。

阿基希说，"他游走于女人群中，不知怎么地，对每个女人总能找到最恰当的话。"

非洲男人传统上不爱看电视，除非是新闻或者体育节目。但是现在，《我家》让他们目不转睛地坐在了电视屏幕前。阿基希称，就连一些非洲国家的总统都是粉丝。

观众喜欢剧中讽刺性的幽默，但同时，这部连续剧也探讨一些严肃的话题，比如艾滋病、女性割礼、重婚等。

阿基希说，"给人上课没用，没人愿意听。"

现在，为了挽救生命，一些女性健康组织正在模仿阿基希的战略，将男人推到舞台中央。

在偏远的小村萨卡索，一群男人身穿统一的桔黄色体恤衫，坐在芒果树下。

这是一项先锋性计划，叫做"丈夫学校"。两年前，科特迪瓦政府和联合国人口基金会在阿基希老家地区的四个小村率先开办了此类丈夫培训班。

培训班的主要目的是提高接受产前检查、在医院生产的妇女比例。经历了10来年的冲突，曾经是西非明珠的科特迪瓦现在的孕产妇死亡率位居世界最高。

负责当地卫生保健事务的医生告诉我说，孕妇希望去医院，但是家中通常是男人掌握财权。所以，现在他们筹集了"团结基金"，为孕妇提供去医院的出租车费用。

丈夫培训班还教授丈夫性别平等、帮忙作家务等。

但是当我问一位"学生"戴维他在家有没有帮忙洗过衣服时，学生中爆发出一阵大笑。

戴维的妻子阿雅正坐在一边剥豆子。她说她又怀孕了，这是第三胎，她希望生四个孩子后就不生了。 戴维自豪地说，"我们采取避孕措施！"他接着说，安全套最好，如果他和别的女人发生性关系，妻子不会染上病。

刚见面就暴露这么多内情？我有点吃惊。不过一看人家戴维，脸上根本没有任何尴尬之色。

阿雅坐在一边继续无声地剥豆子。我心想，她听了这话，内心什么感受呢？

当我向阿基希讲起这段故事时，她耸了耸肩，说，"归根结底一句话，男人总会屈服于诱惑。"

她举起精心修剪的玉手、看了看戒指，接着说，"确实可能例外。不过这样的男人，一只手就能数得过来。"

阿迪萨•巴女士（右）主办培训班。每到一个村子，她把男人召集起来，给他们展开一张画看，上面是一家人从田里干完活回家。妈妈走在路边，头上顶着沉重的大篮子，背上背着一个孩子、手里还领着一个。爸爸在前面几米处骑着自行车，空着手，吹着口哨......她说，"我必须指出，晚上总是妻子去挑水、做饭、搞卫生、照顾孩子，丈夫收拾收拾然后出门去和哥们聊天。有些老公开始认识到，这不公平。"

"有男人担心避孕会让妻子不孕。我需要解释，女人就像芒果树，结了果需要休息一段时间。还有丈夫特别担心，以为妻子会拿避孕措施作掩护出去和别的男人作乐--只要不怀孕，反正不会被发现。我需要解释说，避孕的目的不在于此。"