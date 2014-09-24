英国不准开车使用苹果智能手表 盘点各国另类法规

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，英国交通部日前声称，禁止驾车时使用苹果智能手表Apple Watch，违者将被视同驾车使用手机，受到罚款和记分的处罚。

综合北京《光明日报》、北京中国日报网报道，由于这款手表外形的电子设备几乎拥有智能手机的全部功能，包括上网浏览和文件查询，所以被宣布与手机"享受同等待遇"，驾车时使用同样属于违法行为，一经发现，无论是否造成严重后果，罚款100英镑（约合127欧元）同时扣三分。 据悉，英国交通违章罚分制的记分周期为三年，总计12分，亦即三年内只有12分供驾驶者"消费"；而对于新司机，如在取得驾照后的两年内就被扣6分则直接吊销驾照。所以一次扣3分的处罚已是相当严厉。 当然，不准使用不等于不许戴，驾车人如果单纯使用该智能手表的时间显示功能则没有问题。 为保障驾驶员的人身安全，英国还推出了《反粗心驾驶法》。报道称，在英国，这项法律十分严酷，如果有人边吃三明治或苹果边骑摩托，将会收到传票。 除英国外，世界上许多国家都出台过类似"另类"的驾驶法规，有些虽然听似"极端"，但其目的都是为了保护驾驶员的生命安全。当然，也有些法规让人着实摸不着头脑。 比如，在哥斯达黎加，边喝酒边驾车时合法的，只要保证驾驶员的酒精浓度低于0.05%。 另一个极端情况出现在法国。法国要求驾驶员在驾驶时随时携带便携式酒精测定仪。这样的一次性设备大约要4欧元，如果你没有携带，则需要接受11欧元的罚金。 而塞浦路斯的司机则是世界上最"老实"的，因为即使司机因生气把手上举，都会被罚款25欧元。该国法律规定，如果司机在车里做出不常见的姿势或者在不必要的时候将手离开方向盘，都要被罚款。 美国也有一些奇葩法律。例如在蒙大拿州，把羊放在驾驶室是违法的，除非有一个女伴同时在场。在内华达州，高速公路上骑骆驼是违法的。 俄罗斯也不例外，如果车脏到可以在上涂鸦，驾驶员将被罚款2000卢布（约合40欧元）。据悉，这条规定是为了防止泥土遮盖牌照。此外，出于保护生态的原因，在该国公共场所里人工洗车是违法的，司机需要把车开到洗车中心"机洗"，然而，在莫斯科，这样的机洗设备屈指可数。