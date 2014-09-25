世界龙头企业将增加对哈萨克斯坦轨道交通车辆制造业联合项目的直接投资

哈通社阿斯塔纳9月25日电，据哈萨克斯坦国家铁路公司消息，德国柏林国际轨道交通技术展览会日前在德国首都柏林举行。参展的轨道交通装备制造业一些世界龙头企业负责人重申，将增加对哈萨克斯坦轨道交通车辆制造业联合项目的直接投资。

展览会期间，哈萨克斯坦国家铁路公司总裁阿斯哈尔•马明与世界各相关公司达成年底前增加联合项目中外国公司的持股比例的协议。外国公司在联合项目中所持股份比例的增加将为哈萨克斯坦企业紧跟世界发展步伐，加快企业产品出口创造有利条件。 轨道交通装备制造业一些世界龙头企业作出的战略决策必将带动哈萨克斯坦轨道交通车辆制造业快速发展。随着我国投资环境的不断改善和外国投资公司的逐渐增多，我国轨道交通车辆制造领域定会呈现高速、健康和稳定发展的态势。 德国柏林国际轨道交通技术展览会)创办于1996年，由德国柏林国际展览有限公司主办，得到了欧洲铁路联合会、德国铁路协会等机构的大力支持和协助。展会创办十余年来发展迅速，目前是全世界轨道交通行业规模最大、发展最快、专业观众最多的国际展览盛会。（编译：林海）