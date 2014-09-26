你的手机到底沾染了多少鲜血？

瑞士两大救助组织最新推出了一个手机"排名"-惠普、诺基亚是最好的手机，其次是苹果和戴尔，在此之后是宏碁、联想、三星和索尼，华硕和HTC置身榜末。

这两家救助组织"所有人的面包"(Brot für alle)和"饥饿牺牲者"(Fastenopfer)根据手机制造商在生产过程中所采用的原材料、对环境带来的负荷及工人的待遇为参数，排出了这一名次，为有社会责任感的人在购买手机时提供挑选的依据。

智能手机、电脑、平板成为人们生活中不可缺少的物品，然而这些电子产品的制造却一直是一个问题区域，原材料的开发、工人的权益和对环境的影响都存在着很大问题。近年来在制造电子产品时，虽然在减少环境负荷问题上取得了一定的进步，但是世界上依然找不到一台"不沾血"的手机-"高科技-无权益"，两个救助组织项目负责人Daniela Renaud道出了智能手机制造商的要害。 9月上旬，"所有人的面包"和"饥饿牺牲者"两个组织在伯尔尼发布了首个电子产品"伦理排名"(德、法)，上周二在瑞士的许多火车站人们会得到一张名单，外加一小块擦拭布，意为擦掉手机上的血迹。

最主要的问题 对于瑞士两大救助组织来说，手机制造商最大的问题是原材料的开采。手机的制造需要钶钽铁、钽铁和铜，刚果是出产这些原材料的重要地区，几十年来，这个国家一直沉浸在血腥的危机中。刚果主教Fridolin Ambongo Besungu表示，这一资源并未造福于人民，而是为他们带来了苦难。 环保也是手机制造商面对的一大问题，调查显示近些年许多企业在这方面取得了进步，但是还存在使用有害物质和有毒材料的问题，后者为工人们带来很大的健康问题，也对环境造成危害。 对工人权益的伤害是该行业的另一污点。智能手机的主要生产基地在东南亚，在对惠普、三星、华硕(Asus)和联想(Lenovo)四家电讯公司进行调查时发现，工人们只有在每月加班200小时的情况下，才能挣到满足生活需要的工资，负责在中国调查情况的Pui-Kwan Liang这样说。总结：尽管各公司都做出了一定努力，但是都没有拿出明确和有说服力的措施来保护工人权益。 从"走在正确的道路上"到"无法接受"的排名 有人购买手机注重的是功能，有人则注重外形和颜色，两大救助组织公布的这一排行与性能和外观都无关，而是从原材料、环保和员工的权益出发评定而出。惠普(HP)、诺基亚(Nokia)属于"走在正确路上"的品牌;"中等水平"的是苹果(Apple)和戴尔(Dell);三星(Samsung)和索尼(Sony)、宏碁(Acer)、联想(Lenovo)属于"不及格"类别，"不能接受"的是华硕(Asus)和HTC。

"所有人的面包"和"饥饿牺牲者"出具这一名单，是为了让人们在选购手机时有所参考，瑞士每年私人投注在智能手机上的费用为9.25亿瑞郎。而该项目负责人Daniela Renaud表示，这一排名不应该只对私人产生影响，联邦、州、地方政府和大企业在更换电器产品时也应该考虑制造商是否将促进社会和环保意识融汇于企业文化当中。 当人们手持一款时髦的智能手机时，或许意识不到制造它所付出的"血腥"代价，瑞士"所有人的面包"和"饥饿牺牲者"两组织希望通过这一排名让人认识到这一点，并建议人们根据这一名单选择相对"健康"的手机。

文章来源： 瑞士中文网