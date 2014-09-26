朝鲜最高领导人金正恩缺席朝最高人民会议引外界揣测

朝鲜举行第13届最高人民会议第二次会议，朝鲜最高领导人金正恩没有出席会议，引起外界关注。

哈通社阿斯塔纳９月２６日电，据ＢＢＣ报道，朝鲜第13届最高人民会议第二次会议周四（25日）在平壤举行，朝鲜最高领导人金正恩没有出席会议。 一般认为，一年一次的最高人民会议是讨论重大国家事务的会议，最高领导人缺席并不常见。 这是金正恩自从三年前上台以来首次缺席最高人民会议，因此备受外界关注。 朝鲜国家电视台播报会议情况的录像显示，位于主席台中央的金正恩的座位一直空着。 据韩联社报道，自从本月3日观看牡丹峰乐团新作音乐会后，金正恩就一直没有露面。 报道说，由于在最近两个月中，金正恩的左腿和右腿轮流出现走路不便的迹象，因此外界猜测他久未露面可能是在接受治疗。 此外，在周四的会议上，今年5月接替崔龙海成为人民军总政治局局长的黃炳誓又当选为朝鲜国防委员会副委员长，证明他已成为金正恩领导体制的核心人物。 而劳动党中央委员会书记崔龙海、前人民武力部部长张正男在今天的会议上分别被解除国防委员会副委员长和委员的职务。 朝鲜最高人民会议是朝鲜最高国家权力机构，拥有立法权。 最高人民会议的主要职能包括：制定和修改宪法，制定国家主要政策，选举国防委员会委员长、副委员长及委员，选举内阁总理，审议国家政策及预算等。 不过，分析人士警告，外界不要过多解读金正恩的缺席。 韩国《朝鲜日报》网站的朝鲜问题专家克里斯•格林对路透社说，金正恩并不是每一次都出席的，而且朝鲜最高人民会议基本上是一个摆设，并没有真正的立法权。