走进俄罗斯社会：俄罗斯的宗教习俗问题

欧洲国家多年来一直热议的穆斯林女性穿蒙面长袍（或头巾）的禁令如今也成为俄罗斯高校的一个问题。俄罗斯皮罗戈夫医科大学日前决定禁止学生穿戴宗教服装与服饰，此前俄罗斯一些地方高校也曾颁布过此类禁令。有关单位因何对此加以限制，学生又是如何与之抗争的？俄罗斯媒体就此问题进行了分析。

"走读还是穿蒙面长袍？"

俄罗斯皮罗戈夫医科大学校长的这一命令并非俄罗斯教育机构将宗教问题引至校园之内的首次尝试。第一次出现这一问题要追溯到2012年，当时斯塔夫罗波尔边疆区的一所中学的校长禁止女学生戴头巾上课。女学生的父母认为学校领导的做法违背了俄罗斯宪法关于宗教信仰自由的规定并诉诸法庭。最终该案件被提交俄罗斯最高法院并做出禁止在中小学带头巾的禁令合法的判决。法院指出，被校长禁止上学的所有女学生可以选择走读作为主要学习方式或转学到宗教学校即伊斯兰学校。今年，禁止女学生带头巾的问题在俄罗斯中部的一个地区也有出现。

皮罗戈夫医科大学校长9月初颁布禁止学生穿戴宗教服装或民族服装的禁令后，俄罗斯社会掀起了对教育机构内是否能戴头巾这一问题的激烈辩论。皮罗戈夫医科大学校长安德烈•卡姆金（Andrey Kamkin）签署的命令禁止学生穿戴代表特定民族或宗教的服装。"如果是在中小学里限制未成年女孩戴头巾还有情可原"，俄罗斯欧洲部分穆斯林宗教管理局第一副局长达米尔•穆赫特季诺夫（Damir Mukhetdinov）说，"但伊斯兰教就严格规定，女孩达到一定年龄就要戴头巾以防止其做出对社会和真主来说不体面的行为"。

俄罗斯皮罗戈夫医科大学采取此类措施的原因目前尚不清楚，医大以领导忙为由拒绝满足透视俄罗斯记者要其就此问题接受采访的请求。这个9月10日颁布的命令中给出的定义很模糊，并称该措施对"提高高校道德水平"是必要的。

此前，莫斯科国立经济统计信息大学曾于2013年春颁布禁止学生带头巾的禁令。当时学校领导称这是保证学生安全的必要举措。随后伏尔加国立大学、阿斯特拉罕国立大学和罗斯托夫国立大学也相继出台此类禁令，奥加廖夫莫尔多瓦国立大学甚至发生过戴头巾女大学生下课遇袭的事件。高校就本校服装做出规定并不违背俄罗斯教育法，但此类高校内部的规范性措施在推行中应考虑学生的观点。

俄罗斯"猫头鹰"信息分析中心主任亚历山大•维尔霍夫斯基（Alexandr Verkhovsky）在接受透视俄罗斯记者采访时介绍说，采取此类措施主要是出于希望所有学生都统一的原因。他指出："如今已经不知道信奉伊斯兰教的女大学生该怎么做了。谁来决定什么样的头巾属于伊斯兰头巾，什么的不属于呢？毕竟穆斯林戴头巾的方式多种多样，而且其实非穆斯林戴头巾的方式也一样。这一界限很难确定并将导致专断。难道按自己的宗教信仰戴头巾的穆斯林或东正教女孩就没有权利上大学了吗？"

"做礼拜已被允许"

也有穆斯林大学生与高校抗争获得成功的案例。去年4月俄罗斯首都莫斯科的谢切诺夫医科大学校长曾颁布禁止在大学内做礼拜的禁令，此举自然引发了伊斯兰教徒的众怒，并且学生们在部分教师的支持下很快成功达到了解除禁令的目的。穆斯林大学生打算继续为取消禁止在俄罗斯高校戴头巾的禁令而抗争。

"我们将始终如一地捍卫我们的权利，就像我们捍卫了在证件照上可以带宗教头饰的权利一样，也包括头巾"，达米尔•穆赫特季诺夫说，"禁止戴头巾，戴十字架、圆顶小帽和其他标志就都应该禁止。如果政府不允许一部分人这样做，另一部分人也应如此"。俄罗斯欧洲部分穆斯林宗教管理局第一副局长指出，在这种情况下最重要的是寻求共识。达米尔•穆赫特季诺夫最后说："否则问题就会越来越严重，因为我们国家穆斯林数量正在逐年增加。越快找到相互共存的方式，我们就会越快明白，世界是不一样的，人也是不一样的，我们所有人也就会过得更好"。

（文章摘自《透视俄罗斯》网站）