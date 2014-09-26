联盟号搭载三宇航员升空 成功与国际空间站对接

哈通社拜科努尔9月26日电，阿斯塔那时间今日凌晨2时25分，搭载有俄罗斯宇航员亚历山大•萨摩库亚托夫和叶琳娜•谢罗娃及美国宇航员巴里•维勒莫的俄罗斯"联盟 TMA-14M"号火箭从我国拜科努尔航天基地成功发射。

据悉，火箭在发射526秒后与第三级助推器成功分离，进入地球同步轨道。

据俄媒报道，飞船升空时曾遇轻微故障，两个太阳能电池板的一个未能打开，但消息人士称该故障不会影响与国际空间站对接。

据俄罗斯宇航局发布的消息，联盟号飞船在发射6小时后与国际空间站成功对接。

在未来半年内，本批宇航员将完成太空行走和多个科学技术领域的研究试验等活动。

据了解，此次是俄罗斯第四次派女宇航员进入太空，在此之前俄罗斯和前苏联分别于1963年、1982年和1997年向空间站派出女宇航员。

自美国航天飞机退役后，俄罗斯现在是唯一能够向国际空间站运送宇航员的国家。 9月10日，"联盟"号曾搭载了俄罗斯宇航员马克西姆•苏拉耶夫、欧洲航天局宇航员亚历山大•格斯特、美国宇航局飞行工程师里德•怀斯曼和登上国际空间站。（编译：阜博 校对：吴然）