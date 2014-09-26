马吉利斯议长会见沙特阿拉伯王国协商会议主席

哈通社阿斯塔纳9月26日电，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫25日会见到访的沙特阿拉伯王国协商会议主席阿卜杜拉•阿勒•阿舍-谢赫。双方就加强双边经贸关系、加深两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

贾克波夫首先对9月23日沙特阿拉伯国庆节和协商会议成立90周年表示由衷的祝贺。

贾克波夫表示，哈萨克斯坦重视与沙特阿拉伯的关系，哈方愿与沙方加强在各领域的合作交流。"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗"国际铁路即将开通，连接哈萨克斯坦与波斯湾的这条线路，必将增进哈沙两国经贸交流合作，提升两国贸易额。

贾克波夫说，沙方长期以来对哈萨克斯坦举办世界与传统宗教领袖大会、申请联合国安理会非常任理事国席位、申办2017年世博会以及在城市建设等领域给予了大力支持，哈方对此表示衷心的感谢。哈方支持沙方举办阿塞拜疆、中亚国家与阿拉伯国家经济论坛。

阿卜杜拉表示，贵国取得独立以来，我非常荣幸能多次到访哈萨克斯坦。哈萨克斯坦现已成为全球发展中的新兴经济体和国际事务的积极参与者。沙方愿与哈方继续发展两国合作关系，深化拓展各领域交流合作潜力，实现互利共赢、共同发展。（编译：吴然 校对：林海）