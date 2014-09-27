功率越大越好？破解吸尘器消费误区

哈通社阿斯塔纳电，据英中网消息，欧盟新法规将禁售1600瓦以上的真空吸尘器，也促使大功率吸尘器销量激增。但是，被禁的大功率真空吸尘器真的比新型小功率吸尘器好用吗？

该禁令已于今年9月1日生效，大于1600瓦的真空吸尘器将被停止进口和制造，欧盟认为此举有利于家庭用户节能省钱。 目前零售商依旧销售现有的大功率真空吸尘器存货。据英国国家统计局数据，近期真空吸尘器的销量同比上升10.3%。 新规都作了哪些变革？ 新法规定，制造商禁止生产超过1600瓦的吸尘器，也不能将大功率吸尘器出口到英国。 而到2017年，市面上的吸尘器功率需限制在900瓦以下。 目前市面上的吸尘器平均功率约为1800瓦。 无论是实体店还是电商销售的吸尘器，其商品 标签均带有能效等级标志，按能效优越性排列从高到低为A至G。 虽然戴森（Dyson）公司并无新规禁止的超标产品，但目前戴森掌门人James Dyson正力求对该问题进行司法覆核。 James Dyson在给英《每日电讯报》的评论文章中指责能效等级标示"有漏洞"，是"误导消费者"。 "迂腐的专家们只会在无菌实验室里测试初始产品，也就是说，标签上的能效等级并不能代表机器在真实环境中的工作状态。"James Dyson如是说。 使用小功率吸尘器一年可节省多少能源费用？ 研究显示，与能耗最高的吸尘器相比，能耗最低的吸尘器每年可助使用者节省12.48镑能源费。 该数据源于对两台功率不同的真空吸尘器的对比，一台吸尘器功率为2400瓦，另一台则为1200瓦，每周各工作两小时，由此产生上述能源费用差距。 大功率吸尘器的清洁效率更高吗？ 牛津大学环境变化研究所的Kevin Lane教授认为，这一说法只是谬误，小功率吸尘器的清洁效率并不逊色。 Kevin Lane教授认为，制造商或可重新设计大功率产品，提高其能效，保留其工作性能。 "他们将作出更明智的选择，零售商不再把功能不佳的产品带到市场上。" Kevin Lane教授称，将机器能耗与清洁能力挂钩其实是个谬误，"当然从消费者的角度看，产生这种误区是可以理解且符合逻辑的，一些制造商也利用这种认识误区大打清洁能力牌，制造假象让人们误以为机器功率越大清洁效率越高。" 萨里大学的能源系统教授Matthew Leach也表示，能源消耗和性能效率之间并不呈正比关系。 Matthew Leach说："市面上一些性能最好的吸尘器功率并不是最大的，戴森吸尘器就是个例子。以更低能耗做高效清洁并非不可能的事。" Leach预计制造商将会迅速应对新规，重新设计大功率吸尘器。"由于制造商必须考虑能耗而不是只强调吸力，制造商将会引进更好的设计，让机器保留吸力的同时降低能耗。" 哪些吸尘器最值得购买？ 真空吸尘器的能效衡量标准各异，能效单位包括电功率、气动功率和升容量。 但消费类网站Whatvacuum.com创始人Charles Gordon认为，这些能效单位并不像消费者所想的那么严谨。 "举个例子，1500瓦的吸尘器已能满足家庭使用，吸尘器最重要的功能是清洁污垢和向空气排放有益分子。"Charles Gordon举例说。 他还补充道，对消费者来说，新的A至G能效等级不失为一个有用的参考指标。 "消费者可以了解到关于产品能效的实际数据，而避免被制造商的一家之言所迷惑。这种能效等级足以让人一目了然。"Charles Gordon说。 对于如何选择吸尘器，Charles Gordon进行了支招，吸尘器的选择取决于房屋构造和家庭成员的过敏原。 "消费者应学会辨别自己的房子需要什么样的吸尘器，如果地上铺设了大量硬木板，立式吸尘器就毫无用武之地，这时你需要的是缸体或大容量吸尘器。同理，如果地上铺了地毯，一台立式吸尘器就能帮你很好地清洁地毯。"Charles Gordon还说，"吸尘器的重量同样值得考量。这不仅是出于能耗方面的考虑，同时也是涉及到实用性。例如，一个上了年纪的人上下楼梯清洁时更需要一台轻便的吸尘器。" 十佳吸尘器六个被禁 在电商亚马逊Amazon.co.uk的吸尘器热销榜上，十大产品中有六个产品因超标而将退出英国髙街实体店及电商市场。 在即将退出市场的吸尘器产品中，功率最大的莫过于VonHaus的Cyclonic Bagless cylinder vacuum吸尘器，其功率为2400瓦，售价100镑。 Vax、Panasonic、Sebo和Hoover 的部分型号也将退出市场。 目前戴森公司尚无产品被禁。但2017年吸尘器功率被限制在900瓦以下之后，排行榜上的热销产品将全部被禁，无一幸免。