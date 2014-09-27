专家称马可波罗才是美洲发现者 比哥伦布早两个多世纪

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，近日，一份由可波罗手绘的地图显示，这名13世纪的意大利航海家才是第一位发现美洲大陆的欧洲人。这比之前人们认为的哥伦布发现新大陆还要早两个多世纪。

据中新网援引外媒报道称，这张地图绘制在一张羊皮上，上面清楚地勾画了白令海峡、阿拉斯加州、阿留申群岛，还有北美西海岸。

报道指出，这张地图的主人是一名意大利移民。他在20世纪30年代移居到了加利福尼亚州圣何塞市，这张地图就放在他的一个箱子里。而研究人员近几年才开始研究箱子里的遗物。

报道称，箱子里除了这份地图外，还有一些马可波罗女儿的手稿。她在手稿中叙述了她的父亲在航海期间，在堪察加半岛遇到了叙利亚商人的故事，还讲述了她父亲是如何横渡白令海峡并最终抵达北美大陆。

她写道，马可波罗在遇上叙利亚商人后，这名商人告诉他们，从堪察加半岛再向东航行约40天便可找到一块陆地。

研究人员指出，在与地图一起的文献中显示，这块新大陆被马可波罗命名为"海豹半岛"。据文献记载，马可波罗在到达这片大陆后，发现这里的当地人都用海豹皮当衣服，平时只吃鱼，而且还住在地下。文献中还描述了一个从陆地延伸到海中的巨型冰川。

研究人员称，从内容来看，马可波罗当时应该是围绕着阿拉斯加的海岸航行，而且有可能还到达了阿留申群岛，最终航行到了加拿大海岸。还有一名专家认为马可波罗还到达了位于美国太平洋西北区的普吉特海湾。

报道指出，这些文献一直存放在美国国会图书馆中。专家对羊皮地图使用了碳测定年代法，确定记录在羊皮上的文献是属于14或15世纪的。

但同时也有历史学家质疑称，根据之前的记载，白令海峡是18世纪中叶才被人类发现。而且此次检测，未对墨水进行年代测定，所以可能是后人绘画在这些羊皮上的。

而名叫汤普森的马可波罗研究学者称，很难确定其真伪。但从地图的绘画形式上看，标注出的地标和当时的中国地图是一样的。而且白令海峡在地图上的方向是东西向而不是实际的南北向，说明地图的作者的确到过此地，因为在靠近北极圈的地方，发生了磁场扭曲。

汤普森还指出，按照图上的数据计算以及文献中的记载，他推测马可波罗先是围绕着阿拉斯加航行，随后到达了现在加拿大的不列颠哥伦比亚省，然后再返航。

他还表示，马可波罗在文献中所谓的"黑暗之地"应该就是指阿拉斯加，可能当时正值北半球的冬季，阿拉斯加的白令地区出现了极夜。

报道最后指出，目前这些地图和文献的真伪还未确定，专家正在做进一步的鉴定。