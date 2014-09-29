中媒：乌克兰危机 谁是赢家?谁又是输家？

哈通社阿斯塔纳9月29日电，新华网29日援引新京报刊登一篇题为《乌克兰危机 谁是赢家？谁又是输家？》的文章，以下为文章全文：

乌克兰要继续存在并蓬勃发展，就绝对不能成为一方与另一方对抗的前哨，而应该充当双方之间的桥梁。保持中立，才是乌克兰国家利益的保障。 随着乌克兰政府和东部反政府武装停火协议的生效，以及乌克兰议会给予东部地区3年自治权，自去年11月底开始的乌克兰危机已进入尾声。那么，在这场为期近10个月的危机中，谁是赢家、谁又是输家呢？ 乌克兰政府是最大的输家 首先，乌克兰政府是最大的输家，它不仅没有得到想要的东西，反而失去了更多东西。 此次危机的起因是去年11月底乌克兰要签署和欧盟的联系国协议，而在经过了10个月的折腾后，这一协议的签署依然遥遥无期。俄罗斯总统普京近日致函欧盟领导人，要求欧盟与乌克兰重启谈判，并称如果乌克兰政府着手执行原协定的任何内容，俄罗斯就会采取"迅速而适当的报复措施"。 更严重的是乌克兰失去了领土完整，克里米亚并入俄罗斯已是既成事实，此前印度已经成为第一个承认这一事实的世界大国。显然，除非发动战争，否则克里米亚重回乌克兰的可能性微乎其微。 此外，乌克兰还被迫给予东部地区自治权，而东部亲俄武装拒绝收货，计划自行成立"最高苏维埃议会"，这意味着东西乌克兰事实上的分裂。9月26日，俄罗斯、乌克兰和欧盟三方代表齐集德国柏林，讨论俄输乌天然气的价格问题，俄罗斯的开价是385美元/千立方米，且必须预先支付。这是欧盟国家中的最高水平。 乌克兰输掉这场博弈的根本原因是乌克兰政府、美国和欧盟罔顾该地区的地缘政治现实，不顾及俄国的利益和忍耐底线，招致了强烈反弹。 从道理上讲，乌克兰有权决定和谁结盟，俄罗斯人无权干预基辅加入西方阵营，但现实远非如此。乌克兰与俄罗斯历史上的恩怨情仇，恐怕几天几夜也讲不完，但就像布热津斯基所说的，没有乌克兰，俄罗斯将不成其为帝国。 因此任何俄罗斯领导人都不会容许乌克兰完全脱离自己的控制，更不会容许它加入到西方阵营。而欧美无视这一点，强迫乌克兰在欧盟与俄国之间二选一，酿成了大错。美国著名的国际关系学者约翰•米尔斯海默就认为，美国和欧洲的精英秉持错误的国际政治观念，以为21世纪不需要现实主义，以为欧洲凭着法治、经济互联和民主等自由主义理念便可纵横天下，而事实证明，大国博弈仍然是强权决定公义。

奥巴马成另一输家 因此，就像美国前国务卿基辛格所说的，乌克兰要继续存在并蓬勃发展，就绝对不能成为一方与另一方对抗的前哨，而应该充当双方之间的桥梁。保持中立，才是乌克兰国家利益的保障。 其次，从短期看，俄罗斯是赢家，它收回了克里米亚，狠狠教训了乌克兰，也让美欧无可奈何，同时也震慑了周边那些有离心倾向的独联体国家，算是一次外交胜利。但从长远看，俄罗斯同样可能是输家。 美欧之所以对俄罗斯优势忌惮，很大原因是俄罗斯掌握着欧盟和乌克兰的能源命脉，在冬天即将到来的情况下，为了不挨冻，他们不得不投鼠忌器。但俄罗斯一再使用能源武器对冲政治上的风险，已经引发了美国和欧盟的警觉，欧盟能源供应多元化的进程已经开启。一旦欧盟实现了更大程度的能源自主，俄罗斯的能源武器就不灵了，与之相随的必定是国际地位的进一步下降。 但俄罗斯总统普京是赢家。通过此次危机，他加固了自己的强人形象，奠定了自己"收复克里米亚"民族英雄的地位。俄罗斯独立民意研究机构列瓦达中心9月24日公布的最新民意调查结果显示，普京的支持率在9月份达到86%。而这一数据在8月份为84%、7月份为85%、5月份为83%、3月份为72%，说明普京的支持率随着危机的发生一路上扬。 美国总统奥巴马是另一个输家。继叙利亚化学武器危机之后，奥巴马再次坐实了人们对他软弱无力，犹豫不决的指责。麦凯恩就认为，乌克兰危机是"无能外交政策的最终结果，没人再相信美国的实力了"。