伊斯兰国英籍招募人赴孟加拉国招兵买马被捕

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，孟加拉国警方9月29日宣布，一名24岁英国男子因涉嫌为极端组织"伊斯兰国"招募武装人员被捕。

新华社报道，孟加拉国侦探和刑事情报部联合专员穆尼鲁尔在新闻发布会上说，这名男子名为撒谬恩•拉赫曼，来自英国伦敦，今年2月抵达孟加拉国。他为"伊斯兰国"和与"基地"有关的叙利亚反对派武装"救国阵线"招募武装人员。 穆尼鲁尔说："他（拉赫曼）打算从孟加拉国招募一支队伍，并送往叙利亚参战。"警方说，拉赫曼已经承认招募武装人员，但尚不确定他是否得手。 警方说，拉赫曼出生于英国，但他的父母来自孟加拉国首都达卡东北部的一个城镇。拉赫曼告诉警方，他于2013年9月在叙利亚加入"救国阵线"并参与战斗，直到当年12月。他随后返回英国，然后前往数个国家招募武装人员，通过社交网络与一名孟加拉国青年联系后，他来到孟加拉国。 警方说，拉赫曼还打算在孟加拉国和相邻的缅甸建立一个民兵武装网络。 "伊斯兰国"武装在伊拉克和叙利亚占据大片地盘，美国正在对其据点实施空袭。 一些反恐专家担心，"伊斯兰国"在战事趋紧的情况下，试图把触手伸向南亚和东南亚，招募新成员协助作战。拉赫曼在孟加拉国被捕似乎印证这种猜测。 一些媒体报道，在巴基斯坦东北部地区和阿富汗东部已经出现"伊斯兰国"的宣传品。而巴基斯坦塔利班武装的一个分支最近宣布支持"伊斯兰国"。 东南亚安全官员和分析人士估计，超过100名来自印度尼西亚、马来西亚和菲律宾的人员已经前往伊拉克和叙利亚，加入"伊斯兰国"武装。 拉赫曼被捕前，印度媒体上月报道称，4名男子在印度城市加尔各答被捕，他们打算前往孟加拉国与一名"伊斯兰国"招募者会合。此后，孟加拉国一直保持警惕。 孟加拉国警方上星期在达卡郊区抓获7名武装组织嫌疑人，他们也招供称与"伊斯兰国"建立联系。 这些嫌疑人持有用于制造爆炸装置的物品，打算袭击显要人物。