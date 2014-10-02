普京要求应对国家信息安全威胁 不会全面控制互联网

哈通社阿斯塔纳10月2日电，据中新社报道，俄罗斯总统普京1日在克里姆林宫召集俄联邦安全委员会会议，要求保障互联网俄罗斯区域的稳定和安全，应对国家信息安全威胁，但他又强调，俄不打算限制访问互联网，不会全面控制或国有化互联网、限制公众的合法利益。

此次会议的主题是改善和保护俄国内通信网络及信息资源，确保互联网在俄罗斯区域的稳定运行，应对信息领域的国家安全威胁，普京在会议开场白中称，这是俄"国家安全的优先任务之一"。 普京称，近年来俄罗斯国家信息资源遭到网络攻击的情况不断增长，近半年来，网络攻击的发生次数较去年同期显著增加，非法侵入金融机构及企业网络的犯罪时有发生，互联网还成为恐怖极端主义在全球散播信息的渠道。 他称，俄需要在信息安全领域制定和采取额外的措施，改善通信网络及信息资源的质量，特别要保障国家机构通信网络和信息资源的安全性，防止非法干扰，防止机密、个人信息泄露。 普京要求确保互联网俄罗斯区域的稳定和安全，但他又强调，"我们不打算限制访问互联网，不打算全面控制或国有化互联网，不会限制公众、社会组织、企业在信息领域的合法利益"，"大众媒介自由、公民获取和传播信息的权利是任何一个民主国家、民主社会、民主政权的基本原则，俄罗斯将严格遵守这一原则，不会考虑作出任何不当限制"。 普京称，俄有责任保护公民避免信息安全风险，他要求继续阻止威胁俄罗斯区域互联网稳定的企图，并透露，2014年俄当局为此组织了跨部门培训。