参议员：政府应简化归国哈桥移民手续 加大对劳动移民的管理

哈通社阿斯塔纳10月2日电，参议员穆拉特•巴合特亚尔今天在参议院全体会议上敦促政府总理卡里姆•马西莫夫简化外国哈桥移民手续，加大对劳动移民的管理。

巴合特亚尔说："近几年，移民哈萨克斯坦的归国哈桥在办理入籍手续、申请定居权时时常会遇到种种阻碍，无法实现定居愿望，有时连最基本的定居手续都无法办成。确切地讲，这些障碍是伴随着政府2012年362号决议和2014年111号决议而产生的。这些决议要求欲回归故土的哈萨克同胞提供居住国出具的无犯罪记录、户口注销证明及允许移民国外的决定书等，这些手续还需居住国驻哈萨克斯坦大使馆认证。从某种意义上说，这些决议加大了外国哈桥回归故土的难度，" 巴合特亚尔指出，取得这些文件从法律角度来讲是可行的，但对一名普通的老百姓来讲，是有难度的。 巴合特亚尔说："当然，政府出台的上述决议对防止非法移民入境是有利的，政府在此之前出台的决议中所要求提供无犯罪记录证明等一些手续与外国哈萨克同胞是无关的，但令人遗憾的是，近些年，外国哈萨克同胞移民哈萨克斯坦所需手续几乎与非哈萨克移民所需手续没有任何区别，哈萨克同胞基本丧失回归故土的政策优势。" 巴合特亚尔还说，为了给外国哈萨克人创造便利的移民条件，政府应在决议中添加"除哈萨克族以外"的字眼。许多国家严格区分移民中的劳动移民和同族移民，有些国家在加大劳动移民管理的同时，还大大简化了同族移民入境手续，这一点，值得哈萨克斯坦借鉴。（编译：林海）