土耳其议会授权政府采取越境行动打击恐怖组织

哈通社阿斯塔纳10月3日电，据新华网２日消息，土耳其议会２日通过一项动议，授权政府采取越境行动打击活跃在叙利亚和伊拉克的恐怖组织。

土耳其议会当天以２９８票赞成、９８票反对的结果通过政府提交的这项动议。按照这项动议，土耳其军队越境打击恐怖组织的期限为一年。 动议还指出，目前土耳其反政府的库尔德工人党武装仍活跃在伊拉克北部，同时在叙利亚的其他恐怖分子数量与日俱增，他们对伊拉克构成严重威胁。如果有必要，土耳其将允许外国采取越境行动打击恐怖组织。 作为美国的北约盟友，土耳其此前在军事打击极端组织"伊斯兰国"的问题上一直非常谨慎。但是，随着遭"伊斯兰国"绑架的土耳其人质获释以及大批叙利亚人因"伊斯兰国"袭击而逃难到土耳其，土耳其在这一问题上的立场发生变化。土耳其总统埃尔多安９月２８日呼吁国际社会采取进一步行动，在对"伊斯兰国"目标实施空中打击的同时也发动地面攻势。 ６月初以来，伊拉克爆发严重武装冲突，包括"伊斯兰国"极端组织在内的反政府武装占领伊拉克北部和西部大片土地。近几周，在美法等国的空中支援下，伊拉克安全部队和库尔德武装在全国多地打击"伊斯兰国"极端武装并收复一些村镇。