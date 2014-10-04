政治学者：欧盟与欧亚经济联盟友好欧洲将受益

哈通社阿斯塔纳10月4日电，据欧洲地缘政治评论中心负责人、波兰人马丁乌斯∙皮斯科洛夫斯基向俄新网透露，比起与美国为首的跨大西洋贸易，搞好与欧亚经济联盟贸易关系对欧盟更有利。

俄总统普京本周五签署了批准欧亚经济联盟条约的相关法律，旨在将关税同盟和统一经济空间提升至新高度的哈、白、俄三国首脑今年5月签署了该协议，由此，消费群体为1.7亿人的大型经济空间将逐步形成，这一区域将成为经济快速发展的新区域。俄联邦委员会本周四通过了该协议。

皮斯科洛夫斯基说："欧盟有力的竞争伙伴-欧亚经济联盟由此诞生了。" 皮斯科洛夫斯基表示，目前白、哈、俄三国的统一经济空间正在形成当中。"与欧亚经济联盟搞好关系，可以成为欧盟从里斯本至符拉迪沃斯托克发展经济的新方案。"皮斯科洛夫斯基说。 然而，皮斯科洛夫斯基预测，欧盟即将面临在以美国为首的跨大西洋贸易组织与欧亚经济联盟之间做出选择。 皮斯科洛夫斯基说："目前，欧盟更倾向于与华盛顿合作，美国迫使欧盟做出该决定。" "如果欧盟对俄罗斯施加压力，继续作出经济制裁，那么欧亚经济联盟将于其他国家建立经济关系。欧亚经济组织可以选择与印度、伊朗、土耳其合作，这是很好的机遇"皮斯科洛夫斯基说。 皮斯科洛夫斯基表示："欧洲目前必须考虑哪一方将对欧洲更有利，我个人观点认为，欧亚经济联盟更应该称欧盟的合作伙伴，我们需要认真考虑自己的未来。"

（编译：阜博 校对：林海）