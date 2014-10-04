乌越冬问题或将缓解 俄乌达成天然气供应协议

哈通社阿斯塔纳10月4日电，据《透视俄罗斯》网站3日消息，俄罗斯、乌克兰和欧盟已就俄恢复对乌供应天然气一事达成协议。俄罗斯天然气工业股份公司将在未来几个月内向乌克兰提供50亿立方米天然气，条件是乌方须支付31亿美元的债款。专家指出，这表明乌方已初步同意俄方条件。

9月28日俄、乌、欧盟三方在会谈上就俄罗斯恢复向乌克兰提供天然气一事达成协议。据俄罗斯通讯社俄通社-塔斯社报道，欧盟能源事务专员冈瑟-欧廷格（Guenther Oettinger）宣布了这一消息。他说，乌克兰同意支付31亿美元的债款，俄罗斯则同意以每千立方米385美元的价格恢复对乌供气。但该协议只是暂时措施，六个月后各方须重新讨论这一问题。据欧盟能源事务专员介绍，乌克兰必须在年底前支付31亿美元偿还拖欠俄气公司已供天然气债务。俄气公司则须向乌克兰供应50亿立方米天然气并另外提供50亿立方米天然气的认购权。欧盟能源事务专员表示，乌方将分两个阶段支付债款：十月底前支付20亿美元，年底前再支付至少11亿美元。

各方立场

专家指出，初步协议的条件完全符合俄气公司的要求。各方在谈判过程中讨论的天然气价格区间为每千立方米258-485美元，但最终商定按俄气公司提出的方案打100美元的折扣并将价格最终确定为385美元。Investkafe分析师格雷戈里•比尔格（Grigoriy Birg）认为"会谈中商定的条件对俄气公司有利"，而且事实上对参加谈判的各方都有好处。此外，格雷戈里•比尔格还认为，俄气公司愿意继续对乌克兰出口天然气，也希望基辅和布鲁塞尔不要过于积极地执行以减轻对俄罗斯天然气依赖为目的的政策，乌克兰则希望保留自己俄罗斯对欧洲输送天然气中转站的牢固地位。比尔格指出："为此乌克兰就必须继续向地下储气库加注俄罗斯天然气以保证俄罗斯天然气对欧洲不间断的过境输送并在冬季供暖期内保障乌本国居民对天然气的需求。"

俄气公司今年6月开始对乌克兰实施天然气预付款政策。由于此前累积的债务，自那以后基本上未对乌克兰供气。据俄气公司计算，乌克兰石油天然气公司欠款总额为53亿美元。UFS IC公司首席分析师伊利亚•巴拉基列夫（Ilya Barakirev）表示："欧盟既然愿意承担风险，就有可能将乌克兰在支付天然气方面的债务负担揽到自己身上，而且他们特别希望问题能在最短的时间内得到解决。"

未来前景

总之，根据冈瑟-欧廷格的声明，剩余乌方欠俄天然气债款应不早于2015年夏天结清，这将取决于斯德哥尔摩仲裁庭的裁决。如果俄方胜诉，则31亿美元将从债务总额中扣除。Finam管理公司首席专家德米特里•巴拉诺夫（Dmitry Baranov）指出："双方达成的协议可以说既对俄罗斯有利，也对乌克兰有利，不能说某一方占了上风。"他介绍说："总之，俄罗斯与乌克兰有机会从零开始建立天然气供销关系，希望这一目标能够实现。"

UFS IC公司首席分析师伊利亚•巴拉基列夫则对此持较为谨慎的态度。他说："我们目前所看到的协议只是未来可能会达成妥协的大致轮廓，而且还有很多细节需要协商。"他认为，乌方并不愿清偿任何债务，而只是想支付31亿美元作为今后供气的预付款。伊利亚•巴拉基列夫介绍说，问题在于过去半年内乌方不止一次地表现出违反已签署协议和不履行所承担义务的倾向。他指出："如果乌克兰能相对舒适地度过这个冬天，这场闹剧明年很可能还会重演。这既不是欧洲的胜利，也不是俄气公司的胜利。"这位专家认为，如能以签署一揽子文件的方式在协议中体现出对方在对欧供气可替代路线南溪和北溪输气管道方面的让步，那才能算俄气公司在谈判中获胜。目前，波罗的海海底铺设的俄罗斯通往德国的北溪管线仅一半输送能力被开启，黑海海底的南溪管线项目的实施也已暂时搁浅。欧洲方面认为该项目不符合第三能源一揽子方案。