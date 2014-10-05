外媒：俄将重启克里米亚苏联时期导弹预警雷达

哈通社阿斯塔纳10月5日电，据参考消息网5日报道，法媒称，俄罗斯国防部一名高官4日表示，俄罗斯将升级并重启从乌克兰吞并的克里米亚半岛上的一座苏联时期的雷达站，以提供导弹袭击预警。

据法新社10月4日报道，俄塔社引用俄空天防御部队司令亚历山大•戈洛夫科的话说，这座位于港口城市塞瓦斯托波尔的雷达站将于2016年全面投入使用。

戈洛夫科说："这座雷达站位于塞瓦斯托波尔，它的‘第聂伯'空袭预警系统将在升级后成为俄罗斯导弹预警系统的一部分，并将在2016年投入使用。"

苏联解体后，俄罗斯曾向乌克兰租借过这个苏联时期的雷达站数年。

报道称，在今年3月吞并克里米亚后，俄罗斯正在对该地区进行巨额投资，以证明即便吞并行为得不到国际承认并招致美欧制裁，俄罗斯也打算坚持下去。

戈洛夫科表示，俄罗斯军队还将从12月1日起接管位于克里米亚叶夫帕托里亚的深空通信中心，该中心内有一个建于20世纪70年代的巨型射电望远镜。

戈洛夫科说，克里米亚的设施将为俄罗斯的太空计划"做出相当重大的贡献"。

俄罗斯计划在2015年将国防开支增加21.4%，其中克里米亚是重点之一。此外，驻扎在塞瓦斯托波尔市的俄罗斯黑海舰队也正在进行现代化升级。