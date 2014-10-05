俄媒：俄罗斯天然气工业公司为何选择中国？

哈通社阿斯塔纳10月5日电，据《透视俄罗斯》网站报道，俄罗斯全面启动对华天然气供应，这意味着欧亚市场之间正在形成新的紧密联系。俄罗斯天然气工业公司对华供气合同可以被认为是全球天然气行业发展史上最重要的交易之一。这成为世界天然气市场迈向整合之路的重要一步。

无论包括欧美在内的世界某些地区对自由天然气市场的有效运营如何评价，现在谈论统一的全球天然气市场仍为时尚早。作为全球主要的天然气消费市场，欧洲、北美和亚太地区之间依然存在价格失衡，这表明这些市场的整合对全球天然气供应市场效率的提升具有巨大潜力。到目前为止，尚未出现天然气价格趋同的趋势。今年夏末，美国亨利港天然气价格升至每千立方米150美元，而欧洲天然气批发市场价格根据合同类型不同约为每千立方米250-400美元。与此同时，日本液化天然气（LNG）价格自福岛核事故一来徘徊在每千立方米600-700美元的水平。

已经延续4年的天然气价格差异证明了天然气市场反常的去全球化现象的存在。这很有可能。首先，液化天然气市场发展缓慢，且在近几年已经停滞，部分原因是因为基础设施缺乏。其次，欧洲和亚洲大陆之间机会没有天然气管道连接。可能只能借道土库曼斯坦。理论上，该国拥有同时向中国和欧洲出口天然气的可能性，但目前主要出口目的地无疑是中国，而对欧洲供气则受到限制。究其原因，一方面是因为开采水平有限，另一方面是因为缺乏基础设施。

区域市场的划分可能在短期内对个别生产商或消费者有利，能够确保其在本地市场上的主导地位。然而，总体而言，这会对天然气工业带来额外风险和成本，尤其是对那些无法转入其他市场的参与者来说。俄罗斯全面启动对华天然气供应可以部分解决这一问题，这种局面意味着欧洲与亚洲市场之间正在形成新的紧密联系。

俄罗斯天然气工业公司对华长期出口合同为俄罗斯在本国东部地区大规模增加管道基础设施建设和天然气开采提供了机遇和动力。其中，不仅包括天然气管道建设，还包括新气田的开发，以及未来设置新的液化天然气终端。北美开始向欧洲和亚洲出口液化天然气，这对全球天然气市场具有相同意义。在人类加强使用以再生能源为基础的新能源发展时期，天然气市场全球化发展趋势成为强化天然气在全球能源平衡中关键地位的重要条件。

毫无疑问，俄中双方均为天然气合同的主要受益者。俄罗斯天然气工业公司获得了进入快速增长的中国市场的许可证。后者天然气进口量目前为每年500亿立方米，至2020年将达到1500亿立方米，而2030年后可能超过2000亿立方米。中国则有机会使用俄罗斯储量丰富的能源，这是距离中国最近且最大的"储气罐"。

无论是俄气公司还是中方都使自己在天然气市场上的合作伙伴之间的竞争进一步激化。换言之，双方都拥有了挑选伙伴的权利，其谈判能力也因此增强。特别是，俄气公司面对欧洲客户的谈判地位也得到加强。然而，同时也出现了欧洲扩大从其他国家进口液化天然气，而俄罗斯向亚洲大规模出口的规模至少在2020年前上无法与对欧出口相提并论，因此还谈不上俄气公司的谈判优势获得显著增强。

借助于市场间联系的进一步密切，欧洲、俄罗斯和中国都可以因天然气生产和天然气运输系统而获益。得益于新合同，俄罗斯将提高天然气开采量，未来也将出现在面向亚洲、欧洲和国内市场供应时进行转换的可能性。这将避免在某些市场出现供应过量或供应不足的情况，以减少因价格波动受到的影响。

俄罗斯对华出口天然气为应对气候变化做出了贡献。欧洲在减少温室气体排放方面取得了显著进展，但中国为主要排放国，国际气候政策成功与否在很大成都上取决于中国能源的发展之路。中国从使用煤炭向使用更加清洁的天然气的转变，需要天然气的可靠供应和合理价格。俄罗斯为这一问题的解决提供了方案。