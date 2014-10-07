塞内加尔，位于西非，拥有1300万人口，与几内亚接壤。三月开始，埃博拉病毒在几内亚蔓延。令人震惊的是，报道称邻国目前仅一名被感染者。该患者是一名从几内亚回塞内加尔的学生，现已康复。 在此，塞内加尔记者Mortalla Diop(迪奥普)解释了本国是如何在同埃博拉抗争的战役中取得胜利的。

自埃博拉病毒于三月在几内亚爆发以来，塞内加尔进入全面封锁阶段，旨在控制病毒传播。 塞内加尔政府已经全面加强从埃博拉蔓延国家前往达喀尔的飞机和船只的系统检查。任何一架入境飞机的指挥官必须在着陆前给出所有乘客的健康状况信息。 同时，船靠港前需要接受检查。如果发现有患病或疑似患病的情况，医疗团队将前来确诊。 在疫情最严重的八月，塞内加尔关闭了其与几内亚的所有海陆空边境：任何从几内亚入境的飞机、车辆和船只都被禁止。在陆地边界，内政部向所有村镇领导人发放移动电话，要求他们及时报道从几内亚走私入境的人。 国内方面，政府呼吁公众不要前往任何受疫情影响的国家，如几内亚、利比里亚、塞拉利昂和尼日利亚。卫生部的阿娃・玛丽・科尔・塞克(Awa Marie Coll Seck)博士要求公众严格遵守和实施当前的卫生规则，并发起疾病宣传活动。 广播站和电视台全天候用各种语言播放有关预防建议的信息。同时，一条热线电话在全国范围内开通，随时报道疑似病例。在健康中心，工作人员会接受如何处理埃博拉疑似病例的训练。 为应对埃博拉，政府已经拨款45万欧元，大公司通过经济捐助加入疾病抗争行列，世界卫生组织（WHO）也提供支持。当下，卫生部部长正在密切监测病情。隔离区已经准备就绪。但目前没有被感染病例。 去年八月，一名几内亚学生携带病毒非法进入塞内加尔。该学生和国内感染埃博拉的人有接触。万幸的是，当他再次进入塞内加尔时，并没有感染病毒。 世界卫生组织的公共事业机构将此病例报告给塞内加尔的卫生部门。很快，该名年轻男子被隔离在达喀尔大学医院。在为期21天的潜伏期内，所有与之接触的人都被找到和观察。 此男子一周前已回到几内亚。74名与之接触的人在三周的隔离期间显示了疾病的征兆。 现在，卫生部门最新报道表示塞内加尔没有埃博拉病例。这是一个奇迹，因为全国上下齐心协力与病毒对抗。 文章来源： IBTimes中文网