土耳其民众抗议极端组织进攻叙利亚 与警方冲突

哈通社阿斯塔纳10月8日电，据中新网援引英国媒体8日报道，土耳其境内的库尔德人对土耳其政府对叙利亚边界城镇科巴尼(Kobane)的保卫者没有提供军事支持感到愤怒，科巴尼正受到"伊斯兰国"武装的进攻。

在至少六个城市，土耳其警察使用催泪瓦斯和高压水龙驱散抗议人群。一名抗议者被打死。 土耳其部队和坦克在叙利亚边界排开，但是没有进入叙利亚。 美国为首的军事联盟实行了空袭，试图击退"伊斯兰国"武装，但是土耳其总统警告说，科巴尼将会"陷落"。

数日来，美国为首的空袭并没有终止那里的战斗，但是似乎阻碍了"伊斯兰国"武装咄咄逼人的攻势，似乎空袭已经奏效。 观察员说，在过去三周保卫科巴尼的战斗中，至少四百人被打死，16万叙利亚人从那里逃亡。 如果"伊斯兰国"武装占领了科巴尼，他们就控制了叙利亚－土耳其边界的狭长地带。 科巴尼内部的消息人士说，他们呼吁得到更多支援，不过他们不希望土耳其军队介入，但是他们请求土耳其允许武装的库尔德人越境加入他们。 因为土耳其当局不许在土耳其的库尔德人参战，一些抗议者说土耳其政府和"伊斯兰国"合作。 土耳其最大的库尔德政党"库尔德工人党"呼吁其成员和支持者走上街头抗议"伊斯兰国"发起的攻势。 "库尔德工人党"在土耳其被视为恐怖主义组织，他们数十年来一直对土耳其政府进行武装斗争，争取自决。库尔德工人党和土耳其当局之间的芥蒂很深。