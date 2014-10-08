俄媒：俄罗斯为何要应对中国商品倾销？如何应对？

哈通社阿斯塔纳10月8日电，《透视俄罗斯》网站7日刊登一篇题为"俄罗斯为何要应对中国商品倾销？如何应对？"的文章，以下为文章全文：

中国对外贸易额不断增长,仅去年增速就达到7.6%。中国商品在某些类别方面正在影响俄罗斯本国制造商的发展。俄白哈关税同盟已针对中国商品发起第六次反倾销调查。此次调查的对象是轮胎,这类产品此前已受到过美国、巴西和埃及的关注。然而专家认为，由于遭受西方制裁，俄罗斯未必会就此采取特别严格的禁止性措施。

中国商品正积极征服国际市场。2013年中国对外贸易额已超越美国一举占据全球领先地位。去年中国外贸额为4.16万亿美元（年增长率为7.6%），相比之下，美国的外贸额为3.91万亿美元（年增长率为0.7%）。中俄贸易占中国外贸总额的2.14%。去年中国对俄商品出口增长12.6%，达到495.9亿美元。

巨大的产能使中国制造商可以低价出售自己的产品，从而加剧了进口国国内市场的竞争。于是许多国家开始力图通过针对中国商品发起反倾销调查的措施保护本国制造商。每个世贸组织 成员国都有保护本国制造商的常设机构。俄罗斯的常设机构为欧亚经济委员会。该委员会成立于2011年，旨在通过采用世贸组织标准和规则维护关税同盟成员国（俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦）的利益。



中国轮胎遭遇反倾销调查

欧亚经济委员会的最近一次举措是针对从中国进口的卡车和大客车轮胎发起反倾销调查。美国、巴西和埃及等其他国家也曾发起过类似调查并根据调查结果采取过保护性措施。

欧亚经济委员会新闻处资料显示："近两年来（2011-2013年）关税同盟成员国进口中国卡车轮胎数量增长了三分之一，达到进口总量的64%"。中国产品价格两年内下降了27.2%，结果造成进口国制造商亏损，两年时间内所占市场份额减少了11%，销量则更是下滑了17%。例如，俄罗斯最大的卡车轮胎制造商之一雅罗斯拉夫尔轮胎厂去年全年净亏损超过前一年同期利润的0.5倍(半倍)：2013年净亏损2300万美元，而前一年同期则盈利1600万美元。

据物流公司"联合汽车货运"公司总经理列昂尼德•什里亚普尼科夫（Leonid Shlyapnikov）介绍："中国产品与全世界卡车轮胎制造商相比价格便宜30-50%，与本国当地制造商相比则便宜10-15%"。这位专家同时指出，中国商品中不合格产品的比率比较高，俄罗斯市场上有15-30%的中国轮胎为不合格产品。因此，包括美国、巴西和埃及在内的许多国家都已针对中国卡车轮胎采取过反倾销措施。尽管欧亚经济委员会发起的反倾销调查属合理举措，但专家认为不会产生多大的影响。什里亚普尼科夫认为："在全世界范围内 都在扩大经济贸易和基础设施项目合作的背景之下以及在与中国地缘政治关系越来越热的情况下（俄方）未必会采取强硬的市场保护措施。"

针对中国商品调查的特点

欧亚经济委员会针对不同国家已经发起过20项调查，其中中国受调查的项目最多。例如，目前进行的8项调查中6项针对的是中国商品。然而，据阿洛尔集团公司常务经理谢尔盖•赫斯塔诺夫（Sergey Khestanov）介绍，欧亚经济委员会处理的并不都是倾销案例。"远非所有中国制造商的降价举措都属于倾销"，这位专家指出，"中国工厂的产能远高于俄罗斯，所生产产品的数量也是这样，这就使得中国制造商可以降低售价"。

经济制裁以及与西方关系的恶化推动了俄中两国关系的拉近。专家认为，在扩大与中国合作的情况下，预计俄罗斯市场不会采取针对中国商品的严厉措施。俄罗斯制造商只能改变价格定位或与竞争对手合作。通常采取的措施是实行在俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦之间分配的进口配额制。为协调欧盟、乌克兰和中国对关税同盟市场不锈钢管的出口，欧亚经济委员会采取的正是这一措施，从其他国家进口的不锈钢管遇到了高于正常的关税。另外还有一种限制方案-保护措施（与反倾销措施不同，保护措施针对从所有国家的进口商品）：例如，针对进口焦糖以及瓷器就采取了这一措施。欧亚经济委员会新闻处人士指出："采取市场保护措施的目的只是平衡竞争局面，而非限制产品进入市场。"

俄罗斯还针对哪些中国商品采取了应对措施

已针对其采取保护措施的中国商品：冷弯无缝不锈钢管、铸铁搪瓷浴缸、某类轴承。

针对其他国家（不仅仅针对中国）：焦糖、陶瓷餐具与厨具、联合收割机及其组件。

正处于调查中的商品：卡车轮胎、履带式推土机、含聚合物涂层的金属轧件、石油专用管、柠檬酸、不锈钢厨具与餐具。