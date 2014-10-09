朝鲜罕见召开人权说明会 承认改善人权存在不足

哈通社阿斯塔纳电，据彭博社消息，朝方一改往常"不理不睬"的态度，展开公关，令一些国际人权组织颇为惊讶，一方面自认"施压有效"，一方面不得不肯定朝鲜"方向正确"。

朝鲜外交官10月7日在美国纽约联合国总部罕见地就朝鲜人权状况召开会议，回应外界指责，同时承认在改善人权方面有所不足，表示将努力提高人民生活水平。 朝方一改往常"不理不睬"的态度，展开公关，令一些国际人权组织颇为惊讶，一方面自认"施压有效"，一方面不得不肯定朝鲜"方向正确"。 【承认有待改善】 朝鲜常驻联合国代表团当天在联合国总部一间会议室举行人权状况说明会，对外开放，邀请一些会员国代表和媒体记者参加。路透社报道，现场挤满外交官和记者。 朝方向各常驻联合国代表团散发朝鲜人权研究协会上月发表的朝鲜人权报告，高级外交官崔明南代表这一机构在会上发言说，朝鲜的人权记录可能偶尔出现一些小问题，但这个国家走在正确的道路上。 "我们的社会处于转型期，随着我们向前发展，可能存在一些问题，比如在经济及其他领域，我们可能需要建造更多住房和社会设施，向人民提供更好的生活条件。" "正因为如此，我们的宪法中有一条明确规定，在社会发展后，人民享有的人权和基本自由会进一步扩大，"这名朝鲜外务省分管联合国和人权事务的副局长说。 按照崔明南的说法，朝鲜的经济问题是拜"外部势力"所赐。路透社说，这番话意指朝鲜因数次进行核试验和弹道导弹试射而承受国际制裁。 【回应"荒唐谣言"】 联合国人权理事会朝鲜人权状况国际调查委员会今年2月发表报告，严厉指责朝鲜。朝方认定，这一委员会由美国及其追随势力主导，报告系根据不实材料捏造。朝鲜人权研究协会9月13日发表《朝鲜人权政策与人权保障制度报告》，长109页，说明朝鲜人权现状，驳斥抹黑言论。 朝方报告指责"敌对势力"持续散播朝鲜"人权问题"，诋毁和中伤朝鲜，试图破坏朝鲜形象，推翻朝鲜社会制度，而且导致国际社会流传关于朝鲜的"荒唐谣言"。 崔明南10月7日试图缓和对朝鲜人权状况的批评，并且回答了与会者的几个提问。 他重申，朝鲜不存在"集中营"，但他承认，朝鲜有"拘留中心"，"一些人在那里反思错误，提高思想认识，并且通过劳动进行改造"。 崔明南同时对一些国家试图推动联合国大会谴责朝鲜人权状况表达不满。联合国大会社会、人道主义和文化委员会往年11月左右都会通过要求朝鲜改善人权状况的决议，自2003年以来，欧洲联盟和日本每年起草相关决议。 【拟与欧洲对话】 朝鲜常驻联合国副代表李东日在会上说，朝鲜劳动党中央委员会一名书记不久前访问欧盟总部，表示朝鲜有兴趣就人权问题与欧盟对话，预计对话有望明年举行。 "我们期待双方今年年底举行政治对话"，李东日说，人权对话将紧随其后。 李东日所说的访问，应是指朝鲜劳动党中央委员会分管国际事务的书记、政治局委员姜锡柱9月中上旬访问比利时等欧洲国家。在位于比利时首都布鲁塞尔的欧盟总部，一名欧盟官员证实，欧盟人权事务特别代表斯塔夫罗斯•兰布里尼季斯最近与朝方会晤，不过，现阶段计划中的任何对话将限于人权议题。 崔明南强调，只要人权对话不被用作"干涉的工具"，朝鲜不反对人权对话。 总部设在华盛顿的"朝鲜人权委员会"执行主任格列格•斯克尔勒托尤在一份群发给媒体记者的邮件中说，联合国2月的报告促使朝鲜处于守势，朝方7日首次承认存在"劳动改造营"，以及之前与欧盟人权官员接触，显现朝方意识到，关于朝鲜人权状况的议论不会淡化。这是"朝着正确方向谨慎地迈出了一步"。 在批评朝鲜人权状况的同时，斯克尔勒托尤认为，"朝鲜高级官员现在开始谈论人权，就人权对话表达即便只是形式上的兴趣，也非常重要"。毕竟，朝鲜以前对待人权议题的方式，是完全不理睬一些国际非政府组织、国家政府或联合国机构的报告。 非政府机构"人权观察"高级顾问帕拉梅-普里特•辛格参加了10月7日的会议，对这一公关举动表示吃惊。她认为，朝方可能有意牵制草拟中的联大决议，不过，"这一举动的重要性在于朝鲜从没办过这样的活动"，朝鲜以前似乎"不受压力影响"。