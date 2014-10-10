印巴儿童权益活动人士分享诺贝尔和平奖

哈通社阿斯塔纳10月10日电，据BBC报道，挪威诺贝尔委员会主席托尔比约恩•亚格兰周五（10日）宣布，曾发起"全球取缔童工大游行"的印度人权活动人士凯拉什•萨蒂亚尔希和遭塔利班枪击的巴基斯坦女学生马拉拉分享2014年诺贝尔和平奖。

今年17岁的马拉拉是获得诺贝尔和平奖的最年轻人士。她曾经是2013年诺贝尔和平奖的热门人选之一，但最后落选。

马拉拉的家乡位于巴基斯坦西北地区，她一直倡导女童受教育。在2012年遭到塔利班枪击，但是最终康复。 马拉拉曾经告诉BBC记者，自己的理想是从政，希望看到巴基斯坦实行全民义务教育，男孩女孩都上学。 凯拉什•萨蒂亚尔希曾发起"全球取缔童工大游行"，为争取儿童人权做出努力。 在印度，由儿童权利支持者凯拉什•沙提雅提领导的反童工全球大游行救出了数千男孩和女孩，让他们免于被工厂、作坊和家政工作的奴役，并确保他们回到校园。 本届诺贝尔和平奖共有278名候选人，是历届和平奖提名候选人数最多的一次，其中包括联合国秘书长潘基文，教皇方济各，美国前国家安全局雇员斯诺登以及中国的杂交水稻育种专家袁隆平。