联合国特使敦促立即采取行动保护叙利亚科巴尼

哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉10日敦促国际社会立即采取行动，阻止极端组织"伊斯兰国"占领叙利亚北部重镇科巴尼。

德米斯图拉当天在日内瓦万国宫举行的记者会上表示，过去数周，在"伊斯兰国"武装的猛烈攻击下，科巴尼地区形势极为严峻，目前有500至700人仍被围困在科巴尼城中心，其中绝大部分为老人，另有1万至1．3万人被迫滞留在叙利亚与土耳其边境附近。 德米斯图拉警告说，如果科巴尼被极端组织攻占、形势进一步恶化，科巴尼城中数百人与周边上万名民众很可能将遭到屠杀。德米斯图拉表示，在尊重国际法与叙利亚主权和领土完整的基础上，各方应采取任何可能的行动阻止潜在的悲剧发生。他呼吁土耳其当局允许库尔德人越境进入科巴尼地区抵抗"伊斯兰国"进攻。 科巴尼是叙利亚第三大库尔德人聚居地，极端组织"伊斯兰国"武装自9月中旬起向科巴尼发起进攻，并于本周突破当地库尔德武装的防线攻入科巴尼的部分地区。分析人士担心，"伊斯兰国"武装若占领科巴尼，将控制长达200公里的边境地带，进而向横跨欧亚大陆的土耳其渗透。