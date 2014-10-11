委内瑞拉发现罕见恐龙化石 骨关节排列结构特殊

哈通社阿斯塔纳10月11日电，据中国网报道，卡塔尔半岛电视台网站10月9日称，一支国际科考队在持续了近二十年的考察后，于近日在委内瑞拉西部发现了罕见的食肉性恐龙化石，这些化石是塔奇拉盗龙（Tachiraptor admirabilis）的 股骨和胫骨部分。

《英国皇家学会科学期刊》于周三（10月8）发布的报告指出，这种龙身长约1.5米，生活在两亿年前，其胫骨关节的排列结构十分特殊。这种龙的名字来源于其化石的发现地"塔奇拉洲（Tachiraptor）"，其中"admirabilis"这个单词在拉丁语中意为盗贼，指的是动物的捕食的本性，同时科学家们希望可以在火山岩地区发现更多的化石。 早在今年五月，阿根廷的化石研究人员就发现了化石，并坚信它是地面上已知的体型最大的恐龙。 这种龙是雷龙的新品种，体重达到80吨，高20米，从头部至尾部长40米，相当于13层楼的高度，它活跃于9500万年前的白垩纪末期，是草食性的恐龙。 今年六月在与阿根廷接壤的智利南部，科学家们发现了约50块极为完整的雷龙化石，据发现者所述，这是前所未有的重大发现。