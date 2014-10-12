哈通社阿斯塔纳10月12日电 ，据中新网消息，超强台风"黄蜂"昨天登陆日本冲绳南部，造成至少20人受伤。一些地区电流供应被切断，很多航班也取消或延误。

被美国和日本气象单位预测为近年来地球上最强的这股台风，以每小时234公里的风速吹袭冲绳南部的那霸市。 "黄蜂"带来的狂风暴雨切断了33000户人家的电源。地方官员称，至少有20人受伤，其中一名9岁的女童和20多岁的男子在这次的风灾中失去了手指。 那霸市机场于11日关闭，来往那霸的航班全部取消。 那霸市的路面交通也已全部停止运作。靠近九州岛的两座核发电站也基于安全理由暂时停止运作。 据日本气象厅报告，"黄蜂"预料于12日凌晨到早上的时间会到达冲绳主岛。预测台风将带来豪雨，当局已将住在沿海城市的过万名居民疏散到安全区域。 虽然台风警报中心已于昨晚已将"黄蜂"的风力级别下调，但中心提醒风力还是很强。官员警戒民众防范暴雨、巨浪和山体滑坡等危险。 这是日本在短短一个星期内遭受的第二股台风的肆虐。 上星期，超级台风"巴蓬"使首都东京及周边城市如千叶、横滨等16个城市都陷入暴风区，200多万人紧急疏散。至少两人溺水、五人失踪，数十人受伤及600多个航班被取消。