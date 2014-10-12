前少校骗取战功 英女王首次撤销十字勋章

哈通社阿斯塔纳10月12日电，据大纪元网站消息，英国国防部经过5年调查，发现一名英国前军官夸大了自己的战绩。因此英国女王指示，废止颁发给他的军功十字勋章。

《每日邮报》10月10日报导，根据英国官方的公开记录，前少校阿姆斯特朗在2009年被授予军功十字勋章，现在已经在英国女王的指示下被取消。 据悉这是女王有史以来第一次取消已经颁发的军功章。 声明中说："女王已指示，2009年3月6日授予皇家543241炮兵军团的前少校罗伯特•迈克尔•阿姆斯特朗的军功十字勋章， 将被取消和废止。" 国防部门的管理层经过五年的调查发现，阿姆斯特朗提供了不准确和不可靠的战斗报告。《每日邮报》报导，阿姆斯特朗是自己写的嘉奖令，这是违反军事原则的。 国防部在一份声明中说，这个嘉奖跟阿富汗作战有关，除此之外，没有任何官方的解释。 根据嘉奖令，阿姆斯特朗在阿富汗具有"一贯的勇敢和鼓舞人心的领导力"。在2008年的一个事件中，塔利班武装伏击了他所在车队，当时他"冒着生命危险"领导战斗。嘉奖令还赞扬了他"迅速、本能的行动，充满勇气、无视个人生命安危。"还说"由于他在炮火下的冷静领导，避免了损失，伤员的生命得救了。" 阿姆斯特朗当年目击真相的战友对嘉奖令的说辞提出异议，当时《星期天电讯报》还刊登出一个官员的话，他说阿姆斯特朗把别人的功劳包揽到自己身上。 于是从2009年5月，也就是距离阿姆斯特朗收到奖章几个月后，英国国防部开始了对他的调查。 两年前阿姆斯特朗已经被军队解僱，因为他把绝密文件留在家里，并拥有数百发子弹。 科尔切斯特军事法院的法官说，阿姆斯特朗用"漫不经心的态度"来处理危险材料。他被判处一年有期徒刑，缓刑两年。