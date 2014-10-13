中国总理李克强抵达莫斯科开始访俄行程

哈通社阿斯塔纳10月13日电，据BBC报道，中国国务院总理李克强已于周日（12日）抵达莫斯科，进行欧洲之行的第二站访问。

中国新华社透露，李克强在访俄期间，将与俄罗斯总统普京和总理梅德韦杰夫举行会晤，并将会见俄罗斯国家杜马主席和联邦委员会主席。此外，他还将与梅德韦杰夫一起出席"开放式创新"国际论坛开幕式并发表演讲。 俄罗斯之声则引述俄罗斯外交部副部长莫尔古罗夫表示，中俄两国政府首脑会晤期间将签署一揽子协议，涉及众多的双边合作领域。包括关于东线供气政府间协议以及避免双重征税协定，在卫星导航系统、高铁项目、核能、旅游业、金融和海关领域合作备忘录等约50份双边协议。此外，两国银行计划签署本币结算和贸易投资协议。 今年五月，俄罗斯天然气工业股份公司和中石油业签署了30年期的对华供气合同。通过东线"西伯利亚力量"管道的供气规模为380亿立方米/年，合同总值为4000亿美元。 "可能取消对俄食品禁令" 此外，俄罗斯之声还报道说，俄罗斯驻中国贸易代表格鲁兹杰夫周日对俄塔社称，中国正在考虑取消进口俄罗斯食品禁令的问题。不过，这一说法还没有得到中方的证实。 俄罗斯之声的报道说，中国农业部于1997年在进口的粮食中发现印度腥黑穗病和小麦矮腥黑穗病后，禁止从俄罗斯和一些其他国家进口粮食，并转而从加拿大和美国进口粮食。 但报道引述格鲁兹杰夫指出，近年来中俄两国专家之间的相关协商日益增多，但要取消有关禁令仍需办理"一系列手续"。 而新华社报道则引述李克强表示，中俄全面战略协作伙伴关系已进入新的发展阶段，他期待通过此次访问进一步深化中俄传统友谊，扩大两国务实合作，推动双边关系取得更大发展。 李克强是在结束对德国的正式访问后抵达莫斯科的，他随后还将到访意大利。