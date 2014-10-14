美国接触埃博拉病患护士感染病毒

达拉斯--上周，一名感染埃博拉病毒的利比里亚人在达拉斯去世；周日，这里的官员说，护理他的护士埃博拉病毒检查呈阳性。

尽管这名护士穿戴了护具，美国疾病控制与预防中心的负责人周日称，这个病例的出现，明显表明德克萨斯长老会医院出现了安全违规状况。但他同时表示，这名护士正在接受询问，目前还没有发现哪里出现了问题，而且不知道她是怎么感染上病毒的。

这名利比里亚人是42岁托马斯•埃里克•邓肯，他首次前往德克萨斯长老会医院求诊时，该医院没有识别出他可能感染了埃博拉病毒。邓肯于上周三病故，他是第一个在美国境内被确诊感染了埃博拉病毒的人。

CDC自己对这名护士的血液进行检测，确认了第二起埃博拉感染病例的出现。这个消息立即导致了达拉斯官员反应范围的扩大，并在这个情绪已经很紧张的城市，引发了人们对该疾病传播的新一轮担忧，此外它还提出了一个问题：美国的大多数医院是否已经做好了应对这种疾病的准备。

官员说，这名护士称上周五晚间出现低烧症状，之后她去了医院，立即被收治入院，并进行了隔离。此前她只接触了一个人，那个人在她开始发烧的时候和她在一起，此人也已经被该医院隔离。

CDC主任托马斯•R•弗里登博士在周日的新闻发布会上说，他们正在考虑一个方案：把感染埃博拉病毒的患者转移到有特殊的封闭性病房，以及这种疾病治疗经验的医院。哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院的流行病学教授史蒂芬•S•莫尔斯对这种做法表示赞同。

"我认为，不是每家医院都有设施或必要的资源，而且也未必都愿意照顾埃博拉患者，"莫尔斯博士说。不过，他说，"你显然必须有一个安全的方式，来把他们转移到一个治疗中心。"

但弗里登博士还强调，所有医院应该有能力识别出潜在的埃博拉病毒病例，并诊断和隔离患者，因为可能会感染上该病毒的旅行者，几乎会出现在任何地方。

9月28日，邓肯第二次前往求诊，并被收治入院，在这个过程中，达拉斯的这名护士曾在多个场合与他广泛接触，他说。邓肯于9月19日离开利比里亚，第一次前往急诊室是9月25日。当时医生没有让他住院，但回家几天后，他的病情恶化了。

德克萨斯长老会医院由德克萨斯州卫生资源机构负责监督，该机构的首席临床医疗官丹尼尔•瓦尔加博士说，在与邓肯接触时，这名护士穿戴着护具，但瓦尔加博士没有详细说明接触的类型。

"这位员工完全遵循了CDC的预防要求，"瓦尔加博士说，"长褂、手套、口罩和防护罩。"记者问他，即使采取了这些预防措施，该护士的血检仍然呈阳性，对此他有多担心，他回答说："我们非常担心。"

弗里登博士称有违规现象，他说，"糟糕的是，可能不久之后，我们将看到其他埃博拉病例出现。"

所有和邓肯接触过的医护人员，现在都被视为有可能感染了埃博拉病毒，他说。

卫生官员们说，最初他们监测了48个人，这些人在邓肯被该医院收治入院之前，可能与他有过直接或间接接触，其中包括医护人员和邓肯的亲属，该护士不属于这48人。卫生官员说，这48个人都没有出现感染该病毒的迹象。这名护士之前一直在"自我监测"埃博拉病毒的症状。

正确处理相关设备极为重要，弗里登博士说，因为如果设备被污染了，医护人员就可能在赤手接触它的时候被感染。

正在检查的其他两个地方，他说，是对埃博拉患者进行的肾透析和呼吸道插管治疗。这两种治疗过程被认为存在高风险，可能导致污染物质的扩散。

周日，奥巴马总统指示CDC加快对医护人员感染这种致命病毒情况的调查，白宫的一份声明说。奥巴马还指示联邦官员，确保全国范围内的医院和卫生工作者"在遇到埃博拉患者的时候，做好遵循相应规范的准备，"该声明说。

达拉斯县的行政长官克莱•詹金斯表示，所有进行"自我监测"的医疗专业人士，现在将每天接受两次流行病学检查。目前还不清楚，达拉斯地区已经有多少人在进行自我监测，但其中包含德克萨斯长老会医院和德克萨斯州卫生资源机构正在跟踪情况的18名员工。

达拉斯官员强调居民应保持冷静，并提醒说，居民感染该病毒的风险非常之低。"除非接触了出现症状的埃博拉病毒患者的体液，否则你不会感染上埃博拉，"詹金斯说。"在街上走过人们，或者置身于没有出现埃博拉症状的人中，是不会感染病毒的。这个案例并没有改变科学的基本前提。因此，重要的是，虽然这个新闻明显是个坏消息，但它不应该造成恐慌。"

文章来源： 纽约时报中文网